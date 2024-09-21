Фото В США кот преодолел почти 1300 километров, чтобы найти своих хозяев

Этим летом Бэнни и Сьюзен Анджиано вместе с Рейном Бо отправились в поход в этот парк. Во время путешествия кот сбежал и после этого не вернулся.

Пара продолжила путешествие, однако каждый день надеялась найти любимца, раскладывая для него лакомства и игрушки. В конце концов они были вынуждены уехать домой.

Однако через 60 дней случилось чудо: местное отделение Общества защиты животных в Роузвилле сообщило супругам Анджиано, что Райн Бо найден. Некая женщина заметила кота на улице и принесла в приют. Благодаря тому, что домашний любимец был чипирован, хозяева с легкостью были найдены.

"Он был очень измотан, - сказала Сьюзен. - У него, скорее всего, уже не оставалось энергии, чтобы двигаться дальше".

Неизвестно, как Рейн Бо преодолел 1287 километров от парка Йеллоустон до Роузвилля, однако пара надеется, что после того, как она поделилась историей, кто-то сможет рассказать о путешествии кота больше.

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