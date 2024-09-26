Травматолог-ортопед отвечает на 8 вопросов о здоровье суставов

Если к 42 годам коленный хрящ уже изношен, можно провести различные виды корригирующих операций – в зависимости от того, насколько деформирован коленный сустав. Также известны случаи, когда в 42 года суставы меняют, их заменяют протезом.

У меня диагностировали артроз коленного сустава 3 степени и посоветовали сделать эндопротезирование. Можно ли обойтись без операции?

Не исключено, что в будущем без операции обойтись не удастся. Этому будет способствовать усиление боли и количество принимаемых обезболивающих и противовоспалительных препаратов.

Если человек жалуется на боль, но живет с ней и не пытается никак ее лечить, это говорит о том, что в операции пока нет необходимости.

Но если боль настолько велика, что ухудшает качество жизни, то, скорее всего, потребуется операция.

Хотелось бы подробнее узнать о моей проблеме - артрозе голеностопного сустава. Мне хочется больше двигаться, но я не могу предугадать, смогу ли я сегодня нормально ходить или буду хромать как инвалид. Пришел на консультацию, мне предложили ортопедические стельки и фиксатор голеностопного сустава. Они не снимают боль. Обезболивающие тоже не помогают. Другой специалист предлагает 2 вида операций. Мне 64 года и я боюсь, смогу ли полностью восстановиться после операции. Может быть, есть какие-то другие методы, которые могли бы мне помочь?