MAGNEFlex предоставил читателям TVNET прекрасную возможность – до 31 августа каждый мог задать вопрос о здоровье суставов травматологу-ортопеду доктору Андрею Передистому. Ответы и советы врача будут полезны как тем, кто задавал вопросы, так и всем, кто хочет иметь здоровые и крепкие суставы.
Травматолог-ортопед отвечает на 8 вопросов о здоровье суставов
Ответы ортопеда на вопросы, присланные читателями о здоровье суставов в первую неделю, можно прочитать здесь, ответы на вопросы, присланные во вторую неделю, ищите здесь, ответы третьей недели - здесь, ответы четвертой недели - здесь, а пятой - здесь, ниже мы привели ответы доктора Передистого еще на восемь вопросов читателей, заданных на заключительной неделе.
Действительно ли людям до 60 лет не делают протезирование коленного хряща? Мне 42 года, и мне сказали, что операцию не сделают, потому что я слишком молод. Половина хряща изношена, но ничего, кроме занятий с физиотерапевтом, сделать нельзя. Кроме того, в моем случае это, вероятно, не поможет, потому что хрящ будет продолжать изнашиваться и болеть все сильнее. Неужели мне действительно нужно ждать, пока мне исполнится 60 лет, чтобы иметь возможность полноценно передвигаться?
Я определенно за то, чтобы пациент продолжал заниматься спортом, а также обратился к травматологу-ортопеду для проверки колена и рентгенографии колена. В тех случаях, когда в коленях имеются проблемы с хрящами, рентген проводится с нагрузкой, и по результатам специалист решает, что делать дальше.
Если к 42 годам коленный хрящ уже изношен, можно провести различные виды корригирующих операций – в зависимости от того, насколько деформирован коленный сустав. Также известны случаи, когда в 42 года суставы меняют, их заменяют протезом.
У меня диагностировали артроз коленного сустава 3 степени и посоветовали сделать эндопротезирование. Можно ли обойтись без операции?
Не исключено, что в будущем без операции обойтись не удастся. Этому будет способствовать усиление боли и количество принимаемых обезболивающих и противовоспалительных препаратов.
Если человек жалуется на боль, но живет с ней и не пытается никак ее лечить, это говорит о том, что в операции пока нет необходимости.
Но если боль настолько велика, что ухудшает качество жизни, то, скорее всего, потребуется операция.
Хотелось бы подробнее узнать о моей проблеме - артрозе голеностопного сустава. Мне хочется больше двигаться, но я не могу предугадать, смогу ли я сегодня нормально ходить или буду хромать как инвалид. Пришел на консультацию, мне предложили ортопедические стельки и фиксатор голеностопного сустава. Они не снимают боль. Обезболивающие тоже не помогают. Другой специалист предлагает 2 вида операций. Мне 64 года и я боюсь, смогу ли полностью восстановиться после операции. Может быть, есть какие-то другие методы, которые могли бы мне помочь?
Если у вас артроз голеностопного сустава и боль настолько сильная, без ортопедических стелек вам наверняка не обойтись. Конечно, боль можно временно облегчить приемом обезболивающих, но самым радикальным методом лечения является хирургическое вмешательство. Вариантов в такой ситуации вообще не так уж и много. Один - это ортезы на голеностопный сустав, ограничивающие движения голеностопного сустава. Или протезирование голеностопного сустава, но решение о том, какой вид операции будет лучше в конкретной ситуации, должен принимать травматолог-ортопед, занимающийся проблемами голеностопного сустава и стопы.
У меня ревматоидный артрит. После восьми лет ремиссии воспаление вернулось, поэтому я принимаю Medrol. Может ли ремиссия повториться или боль останется?
При наличии такого диагноза рекомендую обратиться к ревматологу. Может потребоваться корректировка лечения,
поскольку в настоящее время помимо Medrol доступны и другие препараты, например, государство компенсирует различные виды биологических препаратов, которые очень эффективны при лечении ревматоидного артрита.
Мне 40 лет, у меня коксартроз 1-2 степени слева и 1 степени справа. Как отсрочить развитие заболевания и помогает ли протезирование так, как о нем говорят?
Развитие заболевания можно отсрочить, изменив образ жизни. Если вы много гуляете или бегаете, желательно сократить эти виды упражнений, особенно бег. Вместо этого регулярно делайте упражнения, так как это поможет сохранить объем движений суставов, который есть сейчас.
Что касается протезирования – да, оно очень помогает, если речь идет о тазобедренном суставе. Это один из тех суставов, которые очень хорошо поддаются протезированию.
Кроме того, большинство людей после операции возвращаются к повседневной жизни и даже активно занимаются спортом.
Прошло полгода после операции, но боль в колене сохраняется. Как долго может болеть после операции?
Мне здесь непонятно, какую операцию делали - артроскопию, протезирование, что-то делали с менисками или связками? Если говорить обобщенно -
даже через полгода после операции боль может сохраняться, но в период восстановления она должна быть меньше, чем до операции.
Мне 37 лет. Правое бедро болит. Раньше мне было больно, когда я делал различные упражнения, например, приседания. Сейчас болит по ночам, а также при ходьбе по неровностям. Что это означает?
В этой ситуации я рекомендую обратиться к специалисту и сделать рентген таза, чтобы увидеть оба тазобедренных сустава. После этого вы сможете решить, что делать дальше – просто делать упражнения или принимать лекарства, или вам нужно сделать что-то более комплексное.
При ходьбе возникает резкая жгучая боль в части стопы возле третьего и четвертого пальцев. В закрытой обуви невозможно ходить более часа, боль появляется под воздействием тепла или холода, иногда при длительной ходьбе. Подозрение на неврому Мортона, но неясно, к какому специалисту обратиться – ортопеду, подологу или неврологу? И какие варианты лечения, эффективны ли инъекции стероидов так же, как хирургическое вмешательство?
Судя как по жалобам, так и по локализации и характеру боли, это могла быть неврома Мортона.
Неврому Мортона часто можно лечить с помощью инъекций стероидов, которые обычно проводятся под ультразвуковым контролем, но бывают случаи, когда необходимо хирургическое вмешательство.
При наличии подобных жалоб, о которых упомянул читатель, рекомендую обратиться к травматологу-ортопеду, который специализируется на лечении проблем стопы и голеностопного сустава.
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