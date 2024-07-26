У вас есть вопросы о здоровье суставов? Задайте их эксперту и выиграйте визит к ортопеду

Данные некоторых опросов показывают, что треть населения страдает различными проблемами с суставами. Если вы хотите получить профессиональные ответы о здоровье суставов, воспользуйтесь возможностью задать вопрос специалисту. Ортопед-травматолог д-р Андрей Передистый готов дать советы и ответить на все ваши вопросы, связанные со здоровьем суставов - болью в суставах, ограничениями движения, лечением и профилактикой травм и т. д.
Хотите узнать, как ежедневно заботиться о здоровье своих суставов и что на них влияет? Почему визит к физиотерапевту так же важен, как и визит к парикмахеру? Каковы новейшие продукты для здоровья опорно-двигательного аппарата? Как защитить суставы во время физических упражнений? А может быть, у вас есть другой вопрос о здоровье суставов? Напишите нам, и мы позаботимся о том, чтобы вы получили лучшие советы от профессионала.
Воспользуйтесь возможностью отправить свои вопросы эксперту до 31 августа.
До 15 сентября мы будем собирать поступившие вопросы и публиковать раз в неделю ответы травматолога-ортопеда доктора Андрея Передистого, содержащие ценную информацию, которая поможет улучшить здоровье суставов и качество повседневной жизни.
Автор самого интересного вопроса, который выберет доктор Андрей Передистый, получит подарочный сертификат на 60 евро на визит к нему или другому специалисту в клинике ORTO.
С победителем до 15 сентября 2024 года редакция TVNET свяжется лично по указанному адресу электронной почты.
У вас есть вопросы о здоровье суставов? Задайте их эксперту
Присылайте свои вопросы на электронную почту konkurss@tvnetgrupa.lv.