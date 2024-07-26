У вас есть вопросы о здоровье суставов? Задайте их эксперту и выиграйте визит к ортопеду

Хотите узнать, как ежедневно заботиться о здоровье своих суставов и что на них влияет? Почему визит к физиотерапевту так же важен, как и визит к парикмахеру? Каковы новейшие продукты для здоровья опорно-двигательного аппарата? Как защитить суставы во время физических упражнений? А может быть, у вас есть другой вопрос о здоровье суставов? Напишите нам, и мы позаботимся о том, чтобы вы получили лучшие советы от профессионала.