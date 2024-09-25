Бойня в Джонстауне является одним из крупнейших массовых убийств в истории США. В один день, 18 ноября 1978 года, по приказу лидера секты "самоубийство" совершили 918 человек, почти треть из которых - дети. До сих пор последователи "Храма народов", основанного Джимом Джонсом, воспринимаются многими не как жертвы сумасшедшего промывателя мозгов, а как сами по себе обезумевшие. Неудивительно, ведь человек в здравом уме не станет во имя причудливых идей заставлять своих детей пить яд и травиться сам. К сожалению, в истории нет недостатка в подобных случаях, которые иллюстрируют идущее от сект зло, но бойня в Джонстауне, безусловно, - один из самых наглядных и трагических.

Джонстаун был религиозной коммуной в Гайане, Южная Америка, которую возглавлял Джим Джонс. Благодаря своей харизматичной личности, великолепным ораторским способностям и увлеченности гражданскими правами пастор смог собрать вокруг себя тысячи последователей. Изначально секта Джонса "Храм народов" преследовала благотворительные цели и принимала в свои ряды представителей всех рас, но к 1970-м годам она радикализировалась. Идея смерти вошла во внешне здоровое сообщество, когда Джонс перевез свою общину в Гайану и начал страдать паранойей. В любом случае, по крайней мере поначалу, большинство его последователей были счастливы жить в коммуне вдали от удушающего капитализма.

Один из членов семьи жертвы массового убийства в Джонстауне однажды рассказал газете The Washington Post о письме, которое ему прислала сектантка. Оно гласило: "У меня все хорошо. Мы выращиваем различные фрукты и овощи. Я останусь здесь. Теперь я свободна и счастлива, со мной девочки, а ты знаешь, как это важно для меня".