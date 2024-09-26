Что в этом году нужно знать об индексации пенсий: все ответы в одном месте

Однако для индексации других государственных пенсий и страховых выплат, а также для определения доплаты к пенсиям по старости и инвалидности за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, будет применяться фактический индекс потребительских цен и 50% процента реального роста суммы заработной платы по страховым взносам, то есть будет применяться индекс 1,0654.

При индексации надбавки соответствующий индекс будет применяться к надбавке в размере примерно 1,52 евро за каждый год страхования до 31 декабря 1995 года и к надбавке в размере примерно 2,28 евро за каждый год страхования до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости была назначена до 31 декабря 1996 года или была назначена пенсия по инвалидности и возраст, необходимый для назначения пенсии по старости, был достигнут до 31 декабря 1996 года.

Это означает, что нынешние суммы в 1,52 евро и 2,28 евро за год страхования будут пересмотрены с применением индекса 1,0654, так что люди, получавшие 1,52 евро за каждый год стажа, накопленного до конца 1995 года, теперь будут получать 1,62 евро, а те, кто получал 2,28 евро, теперь будут получать 2,43 евро.

Например, пенсионер, которому была назначена пенсия по старости в размере 510 евро за 45 лет страхового стажа и надбавка в 38 евро (за 25 лет стажа до конца 1995 года), с 1 октября будет получать пенсию по старости в размере 561,20 евро и надбавку в 40,5 евро.