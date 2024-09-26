В Латвии каждую осень - 1 октября - в рамках процесса индексации пенсий пересматривается их размер. Это устанавливает Закон о государственных пенсиях. Цель индексации пенсий - обеспечить, чтобы назначенные пенсии были защищены от падения покупательной способности и не теряли своей ценности, сообщили TVNET в Министерстве благосостояния.
Что в этом году нужно знать об индексации пенсий: все ответы в одном месте
Касающиеся пенсий вопросы очень чувствительны и не всегда их легко понять. Поэтому Министерство благосостояния подготовило ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по этой теме.
Как в этом году будут индексироваться пенсии?
В этом году пересмотрены пенсии и надбавки или та их часть, которая не превышает 683 евро. Это половина от средних страховых взносов с зарплаты в стране за предыдущий календарный год.
Это означает, что индексироваться будет вся сумма пенсии, если она не превышает 683 евро. Но для пенсий, превышающих 683 евро, индексироваться будет только часть суммы - уже упомянутые 683 евро. Увеличение будет зависеть как от размера пенсии, так и от применяемого индекса. Исключение составляют политически репрессированные, инвалиды I группы и участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, для которых будет проиндексирована вся сумма пенсии.
Как рассчитывается индекс, используемый для перерасчета пенсий?
Он формируется из фактического индекса потребительских цен (упрощенно – инфляции) и процента от реального увеличения суммы заработной платы по страховым взносам. Сумма страховых взносов по зарплате – это финансовое понятие, а проще говоря, это сумма всех денег, из которых в течение года нужно было сделать взносы социального страхования.
Для определения фактического изменения суммы отчислений по заработной плате в данном году, сумму отчислений по заработной плате данного года сопоставляют с суммой отчислений по заработной плате предыдущего года. Таким образом, получается индекс суммы взносов, или индекс, характеризующий фактическое изменение размера заработной платы.
Однако в нем есть и влияние инфляции. Но для того, чтобы определить реальное изменение или реальное увеличение суммы взносов в данном году, необходимо исключить влияние инфляции из индекса взносов. Для этого в формуле расчета реального увеличения суммы заработной платы по страховым взносам, приведенной в правилах Кабинета министров, индекс суммы заработной платы по страховым взносам делится на индекс потребительских цен.
Будут ли в этом году применяться разные индексы в зависимости от страхового стажа человека?
Да, в этом году в ходе индексации пенсий по возрасту будут применяться различные индексы, которые зависят от накопленного человеком страхового стажа. Чем больше стаж, тем больший индекс применяется и большего роста пенсии по старости может ожидать человек.
Помимо фактического индекса потребительских цен, при индексации пенсий по старости будет учитываться процент реального увеличения суммы страховых взносов. Если страховой период составляет:
- до 29 лет, то 50% от реального процентного увеличения суммы заработной платы по страховым взносам;
- от 30 до 39 лет, и если пенсия была назначена за работу с вредными и тяжелыми или особо вредными и особо тяжелыми условиями труда - 60%;
- от 40 до 44 лет - 70%;
- 45 лет и больше - 80%.
В свою очередь для людей, страховой стаж которых составляет:
- до 29 лет, в ходе пересмотра пенсии по старости будет применяться индекс 1,0654;,
- от 30 до 39 лет - индекс 1,0771;
- от 40 до 44 лет - индекс 1,0887;
- 45 лет и больше - индекс 1,1004.
Например, если размер пенсии по возрасту составляет 500 евро, то у пенсионера со страховым стажем?
- до 29 лет с октября этого года размер пенсии составит 532,70 евро (на 32,70 евро больше);
- от 30 до 39 лет - размер пенсии составит 538,55 евро (на 38,55 евро больше);
- от 40 до 44 лет - размер пенсии составит 544,35 евро (на 44,35 евро больше);
- 45 лет и больше, то пенсия вырастет до 550,20 евро ( на 50,20 евро больше).
Однако для индексации других государственных пенсий и страховых выплат, а также для определения доплаты к пенсиям по старости и инвалидности за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, будет применяться фактический индекс потребительских цен и 50% процента реального роста суммы заработной платы по страховым взносам, то есть будет применяться индекс 1,0654.
При индексации надбавки соответствующий индекс будет применяться к надбавке в размере примерно 1,52 евро за каждый год страхования до 31 декабря 1995 года и к надбавке в размере примерно 2,28 евро за каждый год страхования до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости была назначена до 31 декабря 1996 года или была назначена пенсия по инвалидности и возраст, необходимый для назначения пенсии по старости, был достигнут до 31 декабря 1996 года.
Это означает, что нынешние суммы в 1,52 евро и 2,28 евро за год страхования будут пересмотрены с применением индекса 1,0654, так что люди, получавшие 1,52 евро за каждый год стажа, накопленного до конца 1995 года, теперь будут получать 1,62 евро, а те, кто получал 2,28 евро, теперь будут получать 2,43 евро.
Например, пенсионер, которому была назначена пенсия по старости в размере 510 евро за 45 лет страхового стажа и надбавка в 38 евро (за 25 лет стажа до конца 1995 года), с 1 октября будет получать пенсию по старости в размере 561,20 евро и надбавку в 40,5 евро.
Нужно отметить, что из общей суммы пенсии и надбавки может быть удержан подоходный налог, что уменьшает сумму к выплате. Это связано с тем, что подоходный налог не удерживался, когда человек еще работал и платил взносы на социальное страхование.
Как узнать, насколько увеличится пенсия каждого конкретного человека?
Размер своей пенсии человек может узнать на портале www.latvija.lv или обратившись в любой клиентский центр VSAA.
Нужно ли пенсионеру что-то делать самому, чтобы получить индексацию пенсий?
Нет! Пенсионерам самим ничего делать не нужно! Индексацию пенсий обеспечивает Государственное агентство социального страхования (VSAA), и она происходит автоматически - каждый год 1 октября. Это означает, что и в октябре этого года каждый, кому полагается пенсия, получит ее в уже проиндексированном размере. И не нужно тревожиться по поводу того, знает ли VSAA, сколько кому полагается после индексации пенсий. В распоряжении VSAA есть все необходимые данные - перерасчет происходит автоматически.
Увеличатся ли осенью в результате индексации все пенсии?
Индексация пенсий распространяется на всех получателей пенсий по старости, инвалидности, по выслуге лет и по случаю потери кормильца, назначенных или пересчитанных до 30 сентября текущего года.
С 1 октября пособия по инвалидности и по потере кормильца, назначаемые в соответствии с Законом об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, также будут проиндексированы на тех же условиях, что и пенсии.
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