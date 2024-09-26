Президент Банка Латвии высказался о снижении взносов на второй пенсионный уровень

Если в будущем по каким-либо причинам такая ситуация затянется, это может создать проблемы для устойчивости пенсионной системы, сказал глава центрального банка.

Он отметил, что изначально предполагалось, что на второй уровень пенсионной системы будет перечисляться 10% от ставки социальных взносов, но в настоящее время перечисляется 6%.

В годы финансового кризиса 8%-ная ставка взносов, которая уже была на втором пенсионном уровне, была снижена до 2%, чтобы иметь средства на выплату пенсий на первой уровне.

Позже ставка для второго уровня была постепенно увеличена до 6%, но так и не вернулась ни к 8%, ни к 10%.

По словам Казакса, если акцент смещается на первый уровень, пенсионная система становится более подверженной политическому процессу и рискам; она все больше превращается в вопрос ежегодного бюджета.

"Неопределенность и нестабильность - это не очень хорошо для пенсий", - подчеркнул Казакс.

Банк Латвии по-прежнему считает, что лучшим решением для увеличения доходов бюджета было бы повышение ставки налога на добавленную стоимость. Кроме того, если необходимо собрать дополнительные средства в бюджет, можно рассмотреть возможность изменения акцизов.

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