Расходы рижан вырастут - теперь нужно платить и за составление счета за пользование землей

Законное использование земли означает, что владелец земли имеет право получить, а владелец здания имеет юридическую обязанность уплатить за пользование землей.

Размер платы за законное использование составляет 4% от кадастровой стоимости земли в пользовании в год, но не менее 50 евро в год.

Закон предусматривает, что ежегодные расходы на подготовку и отправку платежного уведомления несет каждый собственник здания (совладелец, собственник квартирной собственности) в размере 15 евро.

Также законом предусмотрено, что при просрочке должник компенсирует землевладельцу расходы на взыскание каждого просроченного платежа в размере 30 евро, за исключением случаев, когда в просрочке виноват сам землевладелец.

Таким образом, лицам, обязанным платить за земельные участки, находящиеся в собственности, владении или владении Рижского самоуправления, самоуправление будет высылать счета, содержащие как дату платежа, так и информацию о расчетном счете, на который следует перечислить платеж, а также другую информацию, связанную с платежом.

В ближайшем будущем муниципалитет также направит землепользователям счета на оплату расходов по подготовке и отправке платежных уведомлений в размере 15 евро в год (на 2024 год).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!