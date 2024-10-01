Зимние коммунальные услуги в Риге - одни из самых дорогих в Европе

Красноперов взял за основу данные исследования Numbeo за 2024 год и пришел к выводу, что самые дорогие коммунальные услуги в Европе - в Берлине и Вене. На третьем месте Рига, Таллинн - на четвертом. Вильнюс же находится в конце второй десятки.

По словам эксперта, в среднем коммунальные счета за квартиру в Риге площадью 85 квадратных метров, включая отопление, могут составить 306 евро.

Учитывая латвийские зарплаты, коммунальные услуги в стране относительно доходов - самые дорогие в Евросоюзе.

"Многоквартирный дом такой огромный, и если кому-то холодно - отопление включается, а все остальные открывают окна. Получается такой круг - у нас устаревший, неэнергоэффективный жилой фонд. Соответственно, мы платим много за отопление, мы просто отапливаем улицу, и даже когда есть желание собрать деньги на энергоэффективность или купить новую квартиру - денег не хватает, потому что огромная часть суммы уходит на отопление", - утверждает Красноперов.

В столице первые квартиры уже подключены к отоплению. Вырастут ли счета по сравнению с прошлым годом?