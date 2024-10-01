Экономист Банка Латвии Олег Красноперов в эфире программы "Сегодня вечером" на LSM+ заявил, что коммунальные счета зимой в Риге входят в тройку самых высоких в Европе. Тарифы в этом году в основном будут ниже, чем в прошлом, однако ситуацию это не изменит.
Зимние коммунальные услуги в Риге - одни из самых дорогих в Европе
Красноперов взял за основу данные исследования Numbeo за 2024 год и пришел к выводу, что самые дорогие коммунальные услуги в Европе - в Берлине и Вене. На третьем месте Рига, Таллинн - на четвертом. Вильнюс же находится в конце второй десятки.
По словам эксперта, в среднем коммунальные счета за квартиру в Риге площадью 85 квадратных метров, включая отопление, могут составить 306 евро.
Учитывая латвийские зарплаты, коммунальные услуги в стране относительно доходов - самые дорогие в Евросоюзе.
"Многоквартирный дом такой огромный, и если кому-то холодно - отопление включается, а все остальные открывают окна. Получается такой круг - у нас устаревший, неэнергоэффективный жилой фонд. Соответственно, мы платим много за отопление, мы просто отапливаем улицу, и даже когда есть желание собрать деньги на энергоэффективность или купить новую квартиру - денег не хватает, потому что огромная часть суммы уходит на отопление", - утверждает Красноперов.
В столице первые квартиры уже подключены к отоплению. Вырастут ли счета по сравнению с прошлым годом?
"Сейчас расходы на топливо меньше, чем в прошлом году, когда начинался отопительный сезон. Цены на щепу и природный газ снизились. Суммарно мы можем говорить, что из тех предприятий, которым регулятор оценивает тарифы, у большинства тариф ниже, чем год назад. И среднее значение тарифа - ниже, чем в прошлом отопительном сезоне", - заявил исполнительный директор Комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микельсонс.
Он назвал города, которым повезло больше остальных.
"В Риге, например, тариф снизится с 15 октября и будет таким, средним, немного ниже среднего по стране.
Из больших городов один из самых низких тарифов - в Даугавпилсе. Сравнительно низкие тарифы сейчас также в Ливаны, Иецаве и Балви.
В прошлом сезоне один из самых высоких тарифов был в Саулкрасты, но с ноября там тариф будет меньше, чем сейчас. В Лиепае, где тоже был сравнительно высокий тариф, он также понизится в октябре", - сказал Микельсонс.
Уменьшить счета можно, реновировав жилищный фонд. Для этого в Латвии есть поддержка от госагентства Altum, но деньги в этой программе пока кончились.
В ближайшее время для реновации жилищного фонда откроется новая программа госагентства Altum. В ней будут доступны 173 млн евро - из этих средств моно будет покрыть 40% реновации. Но Красноперов считает, что этого недостаточно для значительного уменьшения счетов за коммунальные услуги зимой - старых домов в Латвии слишком много.
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