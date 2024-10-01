Канадец Алекс Голд недавно оказался в неожиданно опасной ситуации, когда обнаружил возле своей входной двери взрослого черного медведя и медвежонка. Инцидент произошел в Британской Колумбии, Канада, пишет "Барбос".
Видео ⟩ Сохранил хладнокровие: мужчина столкнулся с двумя медведями прямо на пороге своего дома
Камера наблюдения зафиксировала момент, когда медведь заметил Голда и подскочил к нему. Вместо того, чтобы убежать, что могло спровоцировать у зверя охотничий инстинкт, мужчина оставался спокойным. Он медленно отступил назад и начал хлопать в ладоши, приговаривая "Нет-нет-нет", чтобы поднять шум.
@abcnews A man in Canada came face-to-face with some unexpected visitors in his garage as he was charging his car — a black bear and its cub. #news #canada ♬ original sound - ABC News
Затем он отступил к машине, припаркованной перед гаражом, и быстро запрыгнул внутрь. Тогда у него появилась возможность подать сигнал, который отпугнул медведей.
Позже Голд прокомментировал произошедшее так: "У меня произошла неожиданная встреча с медведем. Когда я зашел в гараж, я столкнулся с медведем. Я раньше видел медведей, но никогда так близко. Незабываемый опыт".
Инцидент закончился благополучно, никто не пострадал.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!