Видео Сохранил хладнокровие: мужчина столкнулся с двумя медведями прямо на пороге своего дома

Камера наблюдения зафиксировала момент, когда медведь заметил Голда и подскочил к нему. Вместо того, чтобы убежать, что могло спровоцировать у зверя охотничий инстинкт, мужчина оставался спокойным. Он медленно отступил назад и начал хлопать в ладоши, приговаривая "Нет-нет-нет", чтобы поднять шум.

Затем он отступил к машине, припаркованной перед гаражом, и быстро запрыгнул внутрь. Тогда у него появилась возможность подать сигнал, который отпугнул медведей.

Позже Голд прокомментировал произошедшее так: "У меня произошла неожиданная встреча с медведем. Когда я зашел в гараж, я столкнулся с медведем. Я раньше видел медведей, но никогда так близко. Незабываемый опыт".

Инцидент закончился благополучно, никто не пострадал.

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