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Видео Сохранил хладнокровие: мужчина столкнулся с двумя медведями прямо на пороге своего дома

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Kuvatõmmis @abcnews TikToki videost

Канадец Алекс Голд недавно оказался в неожиданно опасной ситуации, когда обнаружил возле своей входной двери взрослого черного медведя и медвежонка. Инцидент произошел в Британской Колумбии, Канада, пишет "Барбос".

Камера наблюдения зафиксировала момент, когда медведь заметил Голда и подскочил к нему. Вместо того, чтобы убежать, что могло спровоцировать у зверя охотничий инстинкт, мужчина оставался спокойным. Он медленно отступил назад и начал хлопать в ладоши, приговаривая "Нет-нет-нет", чтобы поднять шум.

@abcnews A man in Canada came face-to-face with some unexpected visitors in his garage as he was charging his car — a black bear and its cub. #news #canada ♬ original sound - ABC News

Затем он отступил к машине, припаркованной перед гаражом, и быстро запрыгнул внутрь. Тогда у него появилась возможность подать сигнал, который отпугнул медведей.

Позже Голд прокомментировал произошедшее так: "У меня произошла неожиданная встреча с медведем. Когда я зашел в гараж, я столкнулся с медведем. Я раньше видел медведей, но никогда так близко. Незабываемый опыт".

Инцидент закончился благополучно, никто не пострадал.

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