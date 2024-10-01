Женщина, совершившая покупки в интернет-магазине Babystore, столкнулась с неприятной ситуацией. 8 августа этого года она сделала два заказа и уже через несколько дней получила сообщение, что товары заказаны, однако вскоре дата доставки товаров начала отодвигаться, сообщает передача Bez tabu телеканала TV3.
Популярный магазин детских товаров не возвращает деньги за отмененные заказы. Что происходит?
"До сих пор я не получила возврат средств за заказанные и неполученные посылки. В связи с этим я обратилась с официальным заявлением в Центр по защите прав потребителей и в полицию", - рассказала женщина.
В интернете также можно найти много жалоб на популярный у родителей интернет-магазин.
В Центре по защите прав потребителей передаче Bez tabu указали, что на конкретного торговца получено 47 письменных жалоб и 100 консультаций.
Как передаче заявили представители Babystore, в начале года был осуществлен переход системы на другую платформу, в результате чего в интернет-магазин поступило огромное количество товара, которого там не должно было находиться, кроме того, в результате перегрузки система интернет-магазин потерял контакты клиентов.
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