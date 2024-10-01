Популярный магазин детских товаров не возвращает деньги за отмененные заказы. Что происходит?

"До сих пор я не получила возврат средств за заказанные и неполученные посылки. В связи с этим я обратилась с официальным заявлением в Центр по защите прав потребителей и в полицию", - рассказала женщина.

В интернете также можно найти много жалоб на популярный у родителей интернет-магазин.

В Центре по защите прав потребителей передаче Bez tabu указали, что на конкретного торговца получено 47 письменных жалоб и 100 консультаций.

Как передаче заявили представители Babystore, в начале года был осуществлен переход системы на другую платформу, в результате чего в интернет-магазин поступило огромное количество товара, которого там не должно было находиться, кроме того, в результате перегрузки система интернет-магазин потерял контакты клиентов.

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