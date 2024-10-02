МИД призывает латвийцев не ездить в Израиль, Ливан и Иран

МИД просит серьезно отнестись к этому призыву, так как в случае резкой эскалации ситуации возможности безопасной эвакуации могут быть затруднены.

До сих пор в МИД не поступали просьбы о помощи от подданных Латвии в связи с ракетными обстрелами, произведенными Ираном минувшей ночью. О ситуации в Ливане в ночное время вопросов также не поступало. В настоящее время в Консульском регистре не зарегистрированы путешествия в упомянутые страны.

По данным управления по делам гражданства и миграции, свое место жительства в Израиле зарегистрировали 5935 подданных Латвии. В Ливане свое постоянное место жительства задекларировали 20 подданных. Согласно имеющейся в распоряжении почетного консула Латвии информации, в Ливане может быть около 80 латвийских подданных.

К настоящему моменту в МИД поступили вопросы от трех семей в Ливане о возможных эвакуационных рейсах. В МИД пояснили, что пока выезд с территории Ливана возможен коммерческими рейсами, водными путями или по суше, в связи с чем страны Евросоюза не организуют эвакуационные рейсы.

МИД призывает латвийцев использовать любые возможности для выезда или, если покинуть Ливан невозможно, искать безопасные убежища на территории Ливана в соответствии с указаниями местных властей. Если необходима помощь, в том числе информация, МИД призывает звонить по круглосуточному телефону консульского департамента +371 26337711 или напрямую почетному консулу Латвии в Ливане по телефону +961 3224000.

В ночь на 1 октября 2024 года Израиль начал наземную операцию в соседнем Ливане. В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что речь при этом идет об "ограниченных, локальных и прицельных рейдах" против позиций радикальной шиитской группировки "Хезболла" на приграничной территории на юге Ливана, откуда "Хезболла" наносит ракетные удары по северу Израиля.

После этого Иран выпустил по Израилю 200 ракет, сообщило в среду государственное телевидение Ирана, контролируемое теократическим режимом. Израиль ранее заявлял, что Иран выпустил около 180 ракет, большая часть из которых была перехвачена.

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