Rīgas namu pārvaldnieks начало отопительный сезон

Все здания планируется подключить к отоплению в течение трех дней, а о дате подключения конкретного дома жители будут оповещены индивидуальным сообщением от e-parvaldnieks.lv или в мобильном приложении.

Позже подключение отопления будет происходить в реновированных домах - они сохраняют тепло дольше, поэтому в целом отопительный сезон в них короче и обходится жителям дешевле.

В течение двух недель после подключения отопления продолжатся работы по стабилизации отопительной системы, в ходе которых проверяются и приводятся в порядок отопительные системы, если в них возникли повреждения, в том числе в результате неправильных и несогласованных ремонтных работ, проведенных жителями в летнее время.

Решение о начале отопительного сезона RNP принимает в соответствии с заранее установленными критериями: когда на протяжении по меньшей мере трех суток воздух на улице прогревается не выше +14 градусов, в какой-то момент остывая до +8 градусов, и при этом похожая или прохладная погода прогнозируется в ближайшие трое суток.

В теплые дни отопление отключится автоматически.

RNP на 100% принадлежит Рижской думе. Под его управлением находится более 3800 жилых домов и сооружений общей площадью более 7,5 млн квадратных метров.

В 2023 году предприятие работало с оборотом в 74,22 млн евро и прибылью в 5,05 млн евро.

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