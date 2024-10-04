Трехлетний мальчик, который в 2022 году провел два дня в одиночестве в лесу штата Монтана, а затем чудом был найден живым, уже стал настоящей интернет-знаменитостью и объектом восхищения. Фотография мальчика вскоре после его обнаружения особенно поразительна и в каком-то смысле пугающая. На его лице явно отражается, что длительное пребывание в лесу было далеко не легким испытанием.