Начался процесс ликвидации Tolmets Rīga

Процедура ликвидации Tolmets Riga была начата 27 сентября по решению участников общества, а ликвидатором назначена Илона Городецкая.

В 2023 году оборот Tolmets Riga составил 4,379 миллиона евро, а прибыль - 31 557 евро.

Компания Tolmets Riga была зарегистрирована в 2002 году с уставным капиталом 2 828 евро. Компания принадлежит SIA Tolmets (75,25%) и гражданину России Владимиру Анненкову (24,75%).

В свою очередь компания Tolmets была зарегистрирована в 1999 году. Уставный капитал компании составляет 7 миллионов евро. Ее владельцами являются Владимир Царьков (48%), Юрий Хомутов (48%) и Роберт Иванов (4%).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!