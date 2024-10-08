Банк Латвии понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на этот год с 1,8% до 0,6%, сообщил во вторник на организованной Банком Латвии дискуссии руководитель департамента монетарной политики Улдис Руткасте.
Банк Латвии снизил прогнозы роста ВВП и инфляции в этом году
В то же время Банк Латвии снизил прогноз роста ВВП на 2025 год до 2,6% с 3,3%, а прогноз экономического роста на 2026 год - до 3% с 3,8%.
Банк Латвии пояснил, что понижение прогноза ВВП на 2024 год связано с более слабым, чем ожидалось, ростом в первой половине этого года, а также с пересмотром Центральным статистическим управлением предыдущих данных ВВП. По-прежнему осторожные настроения участников экономики позволяют предположить, что и во второй половине этого года рост будет более вялым.
Банк Латвии также отметил, что прогноз ВВП на 2025 год был снижен до 2,6% с 3,3%, прогнозировавшихся в июне, что отражает более скромный уровень частного потребления и инвестиций. Несмотря на стремительный рост реальной заработной платы, частное потребление в настоящее время сдерживается восстановлением сбережений после периода высокой инфляции. Копить, а не тратить, мотивируют и пессимистичные настроения потребителей. Инвестиции же сдерживаются задержками в реализации проектов, финансируемых ЕС, снижением рентабельности в ряде секторов и осторожностью кредиторов. Рост объемов нового кредитования возможен при более существенном снижении процентных ставок.
Переходя к прогнозу на 2026 год, Банк Латвии отметил, что, хотя рост ВВП будет обеспечиваться частным потреблением, инвестициями и экспортом, их рост будет медленнее, чем прогнозировалось в июне, причем более значительное влияние окажет ослабление конкурентоспособности.
Банк Латвии прогнозирует, что частное потребление в Латвии вырастет на 0,2% в этом году, на 2,4% в следующем году и на 3% в 2026 году, а государственное потребление вырастет на 11,3% в этом году, на 1,2% в следующем году и на 0,9% в 2026 году.
Руткасте отметил, что инвестиции продолжают оставаться слабыми.
По прогнозам Банка Латвии, в этом году инвестиции упадут на 4,2%, в 2025 году вырастут на 3,4%, а в 2026 году - на 4,9%.
Экспорт, с другой стороны, упадет на 2,1% в этом году, а в следующем ожидается рост на 1,2% и на 2,8% в 2026 году. В то же время, по прогнозам Банка Латвии, импорт в этом году упадет на 2,5%, в следующем году вырастет на 3%, а в 2026 году - на 3,2%.
Уже сообщалось, что в 2023 году ВВП Латвии вырос на 1,7%, согласно пересмотренным данным Центрального статистического управления, тогда как ранее сообщалось о сокращении на 0,3%.
Банк Латвии снизил прогноз инфляции до 1,3% в этом году
Банк Латвии понизил прогноз годовой инфляции на этот год до 1,3% с 1,5%, сообщил руководитель департамента монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте во вторник на организованной Банком Латвии дискуссии.
В свою очередь, прогноз среднегодовой инфляции на 2025 год снижен до 1,5% с 2,1%, прогнозируемых в июне, а прогноз инфляции на 2026 год снижен до 1,6% с 1,8%.
Руткасте отметил, что общая инфляция в Латвии в настоящее время низкая, но рост цен на услуги все еще сохраняется.
С начала этого года инфляция в Латвии оставалась низкой, и данные по инфляции за последние месяцы были немного ниже, чем прогнозировалось в июне 2024 года. Со времени июньских прогнозов фьючерсные цены на некоторые энергоносители и сельскохозяйственную продукцию упали. Таким образом, прогноз Банка Латвии по инфляции на 2024 год был снижен до 1,3%.
Прогноз инфляции на следующие два года также снижен до 1,5% в 2025 году и 1,6% в 2026 году. Ожидается, что изменение цен на энергоносители приведет к снижению инфляции, в то время как роль внутренних факторов в динамике цен сохранится в течение более длительного периода. Риски для прогноза инфляции сохраняются из-за геополитической неопределенности, которая не позволяет исключить значительные колебания цен на энергоносители и сырьевые товары на мировых рынках.
В то же время Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция, или инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители, составит 3,8% в Латвии в 2024 году и 2,6% в 2025 и 2026 годах.
Банк Латвии отметил, что снижение спроса на рабочую силу в Латвии, как ожидается, будет временным. Небольшой рост безработицы и запланированное ограничение роста фонда заработной платы в государственном секторе будут препятствовать росту средней заработной платы в краткосрочной перспективе, но в среднесрочной перспективе будет преобладать влияние ограниченного предложения рабочей силы.
Рост заработной платы продолжает опережать рост производительности труда, что подрывает конкурентоспособность. На долю Латвии на экспортном рынке будет влиять не только способность адаптироваться к структурным изменениям на внешнем рынке, но и динамика относительных затрат. Преобладающее ранее влияние слабости внешнего рынка на латвийский экспорт сменится проблемами конкурентоспособности, считают в Банке Латвии.
Центральный банк прогнозирует, что безработица в Латвии составит 7,1% экономически активного населения в конце 2024 года, 6,8% в конце 2025 года и 6,5% экономически активного населения в конце 2026 года.
Рост брутто заработной платы прогнозируется на уровне 9,7% в 2024 году, 6,7% в 2025 году и 7,3% в 2026 году.
Банк Латвии прогнозирует дефицит бюджета 3,1% от ВВП в этом году
Банк Латвии прогнозирует дефицит государственного бюджета в этом году на уровне 3,1% от ВВП, в то время как в июне дефицит бюджета прогнозировался на уровне 3,8%, сообщили агентству LETA в Банке Латвии.
Оценка дефицита на 2024 год улучшилась по сравнению с июньским прогнозом благодаря более эффективному выполнению плана по налогам на рабочую силу, чему способствовало значительное увеличение зарплат в экономике.
Однако в среднесрочной перспективе более низкий уровень ВВП делает соотношение дефицита к ВВП более непривлекательным, чем предполагалось в июне, отметил Банк Латвии. В 2025 и 2026 годах, соответственно, дефицит государственного бюджета прогнозируется на уровне 3,3% и 3,2% ВВП.
В результате этих факторов государственный долг также прогнозируется выше, чем в прошлом году. В ближайшие годы уровень госдолга приблизится к 50% ВВП, учитывая необходимость заимствований.
В 2024 году общий государственный долг оценивается в 47% ВВП, в 2025 году - в 48,4% ВВП, а в 2026 году - в 49% ВВП.
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