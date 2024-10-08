Банк Латвии снизил прогнозы роста ВВП и инфляции в этом году

Переходя к прогнозу на 2026 год, Банк Латвии отметил, что, хотя рост ВВП будет обеспечиваться частным потреблением, инвестициями и экспортом, их рост будет медленнее, чем прогнозировалось в июне, причем более значительное влияние окажет ослабление конкурентоспособности.

Банк Латвии прогнозирует, что частное потребление в Латвии вырастет на 0,2% в этом году, на 2,4% в следующем году и на 3% в 2026 году, а государственное потребление вырастет на 11,3% в этом году, на 1,2% в следующем году и на 0,9% в 2026 году.

Руткасте отметил, что инвестиции продолжают оставаться слабыми.

По прогнозам Банка Латвии, в этом году инвестиции упадут на 4,2%, в 2025 году вырастут на 3,4%, а в 2026 году - на 4,9%.

Экспорт, с другой стороны, упадет на 2,1% в этом году, а в следующем ожидается рост на 1,2% и на 2,8% в 2026 году. В то же время, по прогнозам Банка Латвии, импорт в этом году упадет на 2,5%, в следующем году вырастет на 3%, а в 2026 году - на 3,2%.

Уже сообщалось, что в 2023 году ВВП Латвии вырос на 1,7%, согласно пересмотренным данным Центрального статистического управления, тогда как ранее сообщалось о сокращении на 0,3%.

Банк Латвии снизил прогноз инфляции до 1,3% в этом году

Банк Латвии понизил прогноз годовой инфляции на этот год до 1,3% с 1,5%, сообщил руководитель департамента монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте во вторник на организованной Банком Латвии дискуссии.