Пять российских альпинистов погибли в результате несчастного случая на седьмой по высоте вершине мира в Непале.
На седьмой по высоте вершине мира погибли пять российских альпинистов
Российские альпинисты пытались достичь 8167-метровой вершины Дхаулагири.
Альпинисты пропали еще в воскресенье, однако спасательный вертолет нашел их только во вторник.
Сообщается, что двое из пяти альпинистов сумели дойти до вершины, тогда как остальным сделать это не удалось и они попытались вернуться в лагерь.
Осенний сезон восхождений, который не так популярен, как весенний, начался в прошлом месяце, и альпинистов в горах стало меньше, поэтому ниже и плата за разрешение.
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