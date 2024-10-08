На седьмой по высоте вершине мира погибли пять российских альпинистов

Российские альпинисты пытались достичь 8167-метровой вершины Дхаулагири.

Альпинисты пропали еще в воскресенье, однако спасательный вертолет нашел их только во вторник.

Сообщается, что двое из пяти альпинистов сумели дойти до вершины, тогда как остальным сделать это не удалось и они попытались вернуться в лагерь.

Осенний сезон восхождений, который не так популярен, как весенний, начался в прошлом месяце, и альпинистов в горах стало меньше, поэтому ниже и плата за разрешение.

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