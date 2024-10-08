Сегодня правительство Латвии приняло несколько экономических решений, которые вступят в силу со следующего года. TVNET публикует их все в одном месте. Например, планируется повысить акцизный налог на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а также предусмотрено повышение акцизов на табачные изделия; кроме того предусматривается установить фиксированный необлагаемый минимум и повысить ставку подоходного налога с населения.
Решения Кабмина: рост акциза на топливо и напитки, фиксированный необлагаемый минимум, снижение взносов для пенсии
Повышение акцизных налогов
Со следующего года планируется повысить акцизный налог на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а также предусмотрено повышение акцизов на табачные изделия с 2027 года, предусматривают подготовленные Министерством финансов и поддержанные во вторник правительством поправки к закону об акцизном налоге.
Минфин поясняет, что применение акцизного налога необходимо пересмотреть для того, чтобы можно было частично компенсировать сокращение поступлений налогов на рабочую силу и увеличить поступление средств в госбюджет, особенно в нынешних условиях, когда критически необходимо финансирование внешней и внутренней безопасности и других важных для общества мер.
Под влиянием планируемых изменений в 2025 году в госбюджет планируется собрать 42,87 млн евро.
В результате изменения ставок акцизного налога цена одного литра дизельного топлива в 2025 и 2026 годах из-за налогов будет расти на 3,2 цента ежегодно, а на не содержащий свинец бензин - на 2,7 цента ежегодно. Стоимость одного литра автогаза в 2025 и 2026 годах вследствие повышения налогов может последовательно подняться на 1,9 цента.
Минфин отмечает, что таким образом из-за налоговых изменений расходы на коммерческий транспорт вырастут примерно на 64 цента на 100 километров, если предположить, что средний расход дизельного топлива составляет 20 литров на 100 километров.
Предусмотрено отменить освобождение от уплаты акцизного налога на нефтепродукты, используемые при производстве и когенерации электроэнергии, и установить ставку акцизного налога как на нефтепродукты, используемые в качестве топлива.
Что касается топлива, то расходы на природный газ для домохозяйств из-за налогов будут расти примерно на 2,7 цента за один кубометр ежегодно, расходы на сжиженный нефтегаз - на 5,3 цента на один килограмм ежегодно, а расходы на дизельное топливо, используемое в качестве топлива, - на 5,8 цента за литр в 2025 году и на 3,2 цента за литр в 2026 году.
Кроме того, с 2025 года предполагается повысить ставку акцизного налога на безалкогольные напитки с содержанием сахара до восьми граммов на 100 миллилитров с 7,4 евро за 100 литров до 11 евро за 100 литров. Таким образом, доля налогов на один литр напитка вырастет на четыре цента, пояснили в Минфине.
С 2027 года для уравнивания ставок акцизного налога со странами Балтии предполагается повысить ставку акцизного налога и на алкогольные напитки, в том числе на пиво, а также на табачные изделия и аналогичные по цели использования продукты, такие как нагреваемый табак, табачные листья, жидкости для электронных сигарет и заменители табака.
Таким образом, по расчетам Минфина, стоимость 0,5-литровой бутылки крепкого алкогольного напитка (содержание алкоголя 40%) в 2027 году может вырасти на 0,15 цента, бутылки вина (0,75 л) - на шесть центов, а 0,5-литровой бутылки пива (содержание алкоголя 5,2%) - на два цента.
Доля налогов (минимальный уровень акцизного налога и применяемая к нему часть налога на добавленную стоимость) на пачку сигарет в 2027 году вырастет на 46 центов, на пачку нагреваемого табака (5,3 грамма) - на 19 центов. Цена 40-граммовой упаковки курительного табака может вырасти на 62 цента, а одной упаковки сигар или сигарилл (10 штук) - на 29 центов.
Уровень налогов на жидкости для заполнения электронных сигарет за упаковку объемом в два миллилитра вырастет на 10 центов, а за упаковку в 10 миллилитров - на 48 центов. Налог на заменители табака, такие как никотиновые подушечки (14-граммовая упаковка), в 2027 году вырастет на 28 центов.
Кроме того, законопроект предусматривает установление лимита на топливо, ввозимое коммерческим транспортным средством из третьей страны в стандартных емкостях, в объеме не более 200 литров. Въезд в Латвию на коммерческом механическом транспортном средстве, объем горючего в стандартных емкостях которого превысит 200 литров, будет запрещен.
Законопроект включен в пакет законопроектов, сопровождающих законопроект о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы, и должен вступить в силу 1 января 2025 года.
Установление фиксированного необлагаемого минимума и повышение ставок ПНН
Со следующего года планируется установить фиксированный необлагаемый минимум и повысить ставку подоходного налога с населения (ПНН), предусматривают поддержанные правительством во вторник поправки к закону о подоходном налоге с населения, подготовленные Министерством финансов.
Минфин поясняет, что законопроект направлен на повышение конкурентоспособности рабочей силы и снижение налогового бремени на рабочую силу для наемных работников с низкими и средними доходами, кроме того, он упростит применение ПНН.
Все эти изменения принесут бюджету государства и самоуправлений убытки в размере 191,1 млн евро в 2025 году, в 2026 году - в размере 254 млн евро, в 2027 году - 287,5 млн евро, а в 2028 году - 293,2 млн евро.
Минфин отмечает, что в результате изменений у наемных работников, у которых брутто-зарплата не превышает 4000 евро в месяц, уменьшится размер уплачиваемого налога и, как следствие, увеличится нетто-зарплата. Планируемые изменения налогов на рабочую силу положительно повлияют на 95% трудоустроенных.
Общие изменения, по словам Минфина, повлияют и на всех получателей пенсий: положительное влияние будет оказано примерно на 46,2% получателей пенсий всех видов, тогда как примерно 53,8% получателей всех видов пенсий изменения не затронут, так как эти лица уже сейчас не платят налог с полученной пенсии, а на 0,04% эти изменения повлияют негативным образом. Положительное влияние ощутят получатели пенсии с доходом до 4200 евро в месяц.
С 2025 года предполагается установить фиксированный необлагаемый налогом минимум в размере 510 евро в месяц для всех зарплат, с 2026 года его предполагается повысить до 550 евро, а в 2027 году - до 570 евро в месяц. Необлагаемый минимум для пенсионеров в следующем году предполагается повысить с 500 до 1000 евро в месяц.
На заседании правительства премьер-министр Эвика Силиня указала, что Служба государственных доходов в сотрудничестве с Министерством благосостояния и Агентством государственного социального страхования до рассмотрения этого законопроекта Сеймом во втором чтении должна подготовить предложения по повышению эффективности администрирования необлагаемого минимума для пенсионеров с использованием возможностей цифровизации.
Минимальная зарплата в 2025 году вырастет с 700 до 740 евро в месяц, в 2026 году - до 780 евро в месяц, с 2027 года - до 820 евро в месяц, а с 2028 года - до 860 евро в месяц.
Для того, чтобы уравновесить необлагаемый минимум со ставками ПНН и упростить систему налогов на рабочую силу, предусмотрено для доходов до 105 300 евро в год, или 8775 евро в месяц, установить ставку ПНН в размере 25,5%. Для доходов свыше 8775 евро в месяц будет сохранен налог солидарности в размере 33%. Поскольку в дальнейшем размер необлагаемого минимума вне зависимости от размера зарплаты будет неизменным, у жителей "на руки" останется больше денег, несмотря на то, что ставка ПНН вырастет с нынешних 20% и 23% до 25,5%, пояснили в Минфине.
Чтобы ввести более высокую прогрессивность для получателей крупных доходов, с 2025 года планируется ввести дополнительную ставку ПНН в размере 3% для доходов свыше 200 000 евро в год, которая будет применяться при декларировании годового дохода.
Дополнительная ставка будет распространяться на налогооблагаемые доходы года таксации, в том числе доходы от прироста капитала и доходы от капитала, не являющегося приростом капитала, и освобожденные от налога дивиденды и ликвидационную квоту.
Дополнительную ставку ПНН планируется ввести с 2025 года, и она будет применяться в резюмирующем порядке при подаче декларации о годовых доходах. Соответственно, первая декларация, в которой доход будет обложен дополнительной ставкой ПНН в размере 3%, должна была быть подана в 2026 году за 2025 год таксации.
Предполагается, что к упомянутому в законе доходу от капитала, в том числе росту капитала, доходу профессионального спортсмена, доходу иностранных налогоплательщиков от профессиональной деятельности и авторскому вознаграждению художников, спортсменов или тренеров (вознаграждение за авторское право и смежное право) за создание произведений литературы, науки или искусства и вознаграждение за открытия, изобретения и создание промышленных прототипов будет применяться ставка налога в размере 25,5%.
Если в результате применения упомянутых в законе отчислений образуется переплата налога, налогоплательщику будет возвращен налог с применением налоговой ставки в размере 25,5%.
Законопроектом предусмотрено установить в законе размер льготы за иждивенцев и отменить данное Кабинету министров делегирование по определению размера льготы за иждивенцев. При этом будет сохранен действующий сейчас размер льготы за иждивенцев - 250 евро в месяц.
Кроме того, законопроектом предусматривается установление в законе четкого регулирования по применению необлагаемого минимума и льготы за иждивенцев к пособию по болезни. Агентство государственного социального страхования при начислении налога с пособия по болезни будет учитывать установленный законом необлагаемый минимум и установленные налоговые льготы в период времени, за который начисляется пособие по болезни. В свою очередь, в упомянутых правилах Кабинета министров будет установлен более широкий порядок применения упомянутого регулирования.
Кроме того, законопроектом увеличен размер льгот: освобождаемая от налога сумма пособия по рождению ребенка и пособия на похороны, выплачиваемых работодателем работнику, составляет 500 евро, а размер подарков работодателя - 100 евро в год таксации.
Законопроектом будет установлен единый размер лимита в размере 1500 евро на все полученные на конкурсах и соревнованиях имущественные и денежные призы, независимо от того, получен ли приз за участие в международных конкурсах/соревнованиях или нет.
Кроме того, в годовой облагаемый доход не будут включаться и налогом не будут облагаться выигрыши, полученные в государственных лотереях Sporta loterija, Sporto visi и Senatnes loterija.
Законопроект предусматривает, что условие о невключении в облагаемый налогом доход сумм, выплаченных в виде государственной поддержки сельскому хозяйству или поддержки Европейского союза сельскому хозяйству и развитию села, продлевается до 2029 года включительно, когда будет проведена повторная оценка эффективности указанной льготы.
Законопроект также предусматривает продление до 31 декабря 2027 года установленного переходными положениями закона периода, в течение которого получатели авторского вознаграждения имеют возможность не регистрироваться в качестве осуществляющих хозяйственную деятельность лиц, а выплачивающее доход лицо удерживает налоги (как подоходный налог с населения, так и обязательные взносы государственного социального страхования) по месту выплаты дохода с применением налоговой ставки в размере 25%.
Законопроект включен в пакет законопроектов, сопровождающих законопроект о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы, и вступит в силу 1 января 2025 года.
Снижение взносов во второй пенсионный уровень
Ранее уже сообщалось, что правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, предусматривающие, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт ставки пенсионных взносов со второго пенсионного уровня будет переводиться в систему государственных нефондируемых пенсий, то есть на первый пенсионный уровень.
В аннотации Минблаг поясняет, что это позволит осуществить снижение налогов на рабочую силу и, возможно, поспособствует увеличению размера будущих пенсий по старости в целом.
В министерстве отметили, что доходы в пожилом возрасте формирует пенсия по старости, которая состоит из пенсионного капитала, накопленного как на первом пенсионном уровне, так и на втором пенсионном уровне. Учитывая, что при введении системы государственных фондируемых пенсий (VFPS) ставка взносов в систему была перераспределена со ставки первого пенсионного уровня, то есть ставка была снижена, а не введена дополнительная, фондируемая часть пенсии имеет значение в общем размере пенсии по старости.
В ситуациях, когда происходят существенные колебания на финансовых рынках, стоимость капитала, накопленного на втором пенсионном уровне, падает, а восстановление рынка капитала происходит довольно медленно, добавили в министерстве.
В аннотации к законопроекту подчеркивается, что людям особенно важно, чтобы накопленный ими пенсионный капитал не уменьшался, чтобы доходы при выходе на пенсию были как можно выше. В 2023 году 18 418 участников VFPS прекратили участие во втором пенсионном уровне в связи с выходом на пенсию. Средняя продолжительность участия этих лиц в VFPS составила 17,3 года, и за время их участия в системе в среднем на одного участника в нее было внесено 5156,27 евро, при этом накопленный пенсионный капитал составил в среднем 5360,75 евро. Таким образом, за все время участия в VFPS пенсионный капитал увеличился на 4%.
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