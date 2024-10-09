Как сокращение населения отразится на рынке труда? Комментируют экономисты

К тому же очень высок уровень смертности от излечимых причин, где большую роль играют проблемы нашей системы здравоохранения, нехватка средств и то, что многие излечимые болезни не вылечиваются", - поделилась тревогой специалист.

Зане Варпиня затронула тему миграции и указала, что в прошлом году в Латвию вернулось 8,2 тысячи реэмигрантов.

"Сальдо миграции - въехавших в Латвию было больше, чем уехавших, но из них почти 5000 человек были граждане Украины.

Может, в следующем году их больше не будет так много, потому что по сравнению с 2022 годом в 2023-м их число резко уменьшилось. Но положительно то, что и жители Латвии возвращаются, что реэмиграция выше, чем она была в последние годы. Но это наша задача - достаточно быстро сделать так, чтобы уровень жизни и уровень доходов в стране стали выше, тогда и больше жителей будет возвращаться", - сказала Варпиня.

Данные Государственного агентства занятости свидетельствуют, что уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в сентябре этого года составил 5,1% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем в августе.

В сентябре было зарегистрировано 44 483 безработных, что на 2287 меньше, чем месяцем ранее (46 770 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в сентябре по-прежнему сохранялся в Рижском регионе - 3,9% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем в августе, а самый высокий уровень был в Латгале - 10,3%, что меньше на 0,2 процентного пункта.

В Курземе и Видземе уровень зарегистрированной безработицы в сентябре снизился на 0,4 процентного пункта, составив соответственно 4,7% и 5% экономически активного населения.

В Земгале уровень зарегистрированной безработицы уменьшился на 0,2 процентного пункта - до 4,8% экономически активного населения.

В конце прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,7% экономически активного населения.

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