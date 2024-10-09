Муниципальное домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) выставило счет, который поразил жильцов двухэтажного дома в Риге. В вопросе разбирался корреспондент LSM+ Даниил Смирнов.
В доме обнаружена огромная утечка воды. Кто виноват, что вытек целый "бассейн"?
В доме на улице Даугавпилс, 8 всего 8 квартир и один офис, но согласно показаниям общедомового счетчика за один месяц жители использовали 1800 кубических метров. Для примера, в олимпийский бассейн помещается 2200 кубических метров.
RNP прислало счет, согласно которому жильцы должны заплатить 5 000 евро. При этом, счета за воду, которую использовали жители дома номе 8, выставили владельцам восьми квартир соседнего дома - 8b.
"Вот эта часть дома находится в аварийном состоянии, и к ней не должна быть подключена подача воды в течение 4 лет. Люди, которые являются владельцами этих квартир, избавлены от этого счета. Собственно,
авария создала бремя для той части дома, которая не должна иметь отношения к утечке воды, которая могла потенциально произойти в этом доме", - сказал Андрей, владелец квартиры на Даугавпилс, 8b.
Представительница Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировала ситуацию.
"Там сложная ситуация: два дома с разными адресами, которые считаются одним общим объектом собственности. У них общая система водоснабжения и общий домовой счетчик. Один из этих домов после пожара нежилой, во втором живут люди. И, обследуя домовой счетчик, наши специалисты увидели эту большую разницу.
Стали смотреть, почему показатели не совпадают. И да - в той нежилой части дома был обнаружен разрыв. Его быстро устранили в течение дня. Но потеря воды там произошла. И Rīgas ūdens считает то фактическое потребление, которое было", - пояснила представитель RNP Инита Кабанова.
Руководитель Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью Витолдс Пейпиньш также высказал свое мнение. "Я не верю, что здесь какая-то авария была", - отметил он.
Витолдс Пейпиньш уверен, что домоуправление не фиксировало показания общедомового счетчика каждый месяц, а писало примерные цифры. Реальное потребления вскрывается, когда Rīgas ūdens меняет счетчик.
"Крупные домоуправления, у которых очень много домов на обслуживании, используют такую практику - посчитали, сколько собственники дали показания счетчика воды - может, что-нибудь прибавили.
Так как, я смотрю, по вашей таблице - 15 кубов приблизительно. Они уже знают, какое потребление! И так каждый месяц. Они фиксировали и давали Rīgas ūdens. Но в один прекрасный момент Rīgas ūdens меняет этот счетчик. И когда меняют - они фиксируют реальное потребление", - пояснил Витолдс Пейпиньш.
Эксперт добавил, что по данным видно, что что в доме как раз произошла смена счетчика, и после этого появилась гигантская цифра потребления.
Глава общества "Народ против земельных баронов" Владимир Ткаченко считает, что жители должны потребовать от RNP письменных отчетов об аварии.
"Здесь нужно им попросить обоснование. На основании чего они требуют с жильцов оплатить этот перерасход воды. Документально это подтвердить. Если была авария - то когда она произошла. Когда обнаружили? Можно задать вопрос: а кто за это ответственен?"
В RNP пояснили, что они согласовали с Rīgas ūdens снижение суммы за воду и разделили счета на три месяца.
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