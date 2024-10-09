В доме обнаружена огромная утечка воды. Кто виноват, что вытек целый "бассейн"?

Стали смотреть, почему показатели не совпадают. И да - в той нежилой части дома был обнаружен разрыв. Его быстро устранили в течение дня. Но потеря воды там произошла. И Rīgas ūdens считает то фактическое потребление, которое было", - пояснила представитель RNP Инита Кабанова.

Руководитель Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью Витолдс Пейпиньш также высказал свое мнение. "Я не верю, что здесь какая-то авария была", - отметил он.

Витолдс Пейпиньш уверен, что домоуправление не фиксировало показания общедомового счетчика каждый месяц, а писало примерные цифры. Реальное потребления вскрывается, когда Rīgas ūdens меняет счетчик.

"Крупные домоуправления, у которых очень много домов на обслуживании, используют такую практику - посчитали, сколько собственники дали показания счетчика воды - может, что-нибудь прибавили.

Так как, я смотрю, по вашей таблице - 15 кубов приблизительно. Они уже знают, какое потребление! И так каждый месяц. Они фиксировали и давали Rīgas ūdens. Но в один прекрасный момент Rīgas ūdens меняет этот счетчик. И когда меняют - они фиксируют реальное потребление", - пояснил Витолдс Пейпиньш.

Эксперт добавил, что по данным видно, что что в доме как раз произошла смена счетчика, и после этого появилась гигантская цифра потребления.

Глава общества "Народ против земельных баронов" Владимир Ткаченко считает, что жители должны потребовать от RNP письменных отчетов об аварии.

"Здесь нужно им попросить обоснование. На основании чего они требуют с жильцов оплатить этот перерасход воды. Документально это подтвердить. Если была авария - то когда она произошла. Когда обнаружили? Можно задать вопрос: а кто за это ответственен?"

В RNP пояснили, что они согласовали с Rīgas ūdens снижение суммы за воду и разделили счета на три месяца.

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