В последнее время участились помехи в работе GPS-систем в странах региона Балтийского моря, особенно в Эстонии и Финляндии: отменяются авиаполеты, срывается аэрофотосъемка, сбоит навигационное оборудование... В течение года около 46 000 самолетов зарегистрировали проблемы с GPS над Балтикой. Некоторые эксперты обвиняют в этом Россию: мол, это целенаправленная деятельность, направленная против стран НАТО. TVNET+ поинтересовался в латвийских профильных ведомствах, насколько такие сбои опасны для авиасообщения и что делается для решения проблем?