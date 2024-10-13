Новое исследование, проведенное учеными Утрехтского университета в Нидерландах, показало, что остановка течений в Северной Атлантике может привести к резкому снижению температуры в Северной Европе до уровня арктических значений. Ученые уже давно обеспокоены возможностью ослабления теплого течения Гольфстрим, которое играет ключевую роль в поддержании климата в регионе. Однако мнения о последствиях такого сценария разнятся.

В последние годы в северной части Северной Атлантики ослабла атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC), которая продлевает действие Гольфстрима до северо-восточных районов Европы и поддерживает движение тёплых океанских вод.

В районе побережья Ньюфаундленда Гольфстрим сталкивается с холодным Лабрадорским течением, частично смешиваясь с ним и образуя ответвления. Одно из них - Северо-Атлантическое течение, направляющееся в сторону Европы.

К северу от Ирландии часть Северо-Атлантического течения продолжается как Норвежское течение, достигающее Шпицбергена, другая часть направляется в сторону Исландии.