Если вы мечтаете об отпуске в абсолютном уединении, обратите внимание на Тристан-да-Кунья - вулканический архипелаг в южной части Атлантики, который считается самым удаленным населенным местом на планете. Ближайший обитаемый остров, Святой Елены, находится на расстоянии 2436 километров к северу. Путь из Риги на Тристан-да-Кунья начинается с 15-часового перелета до Кейптауна (Южная Африка), а затем предстоит не менее шести дней в пути на корабле. Путешествие требует тщательной подготовки, ведь ежегодно на остров отправляется всего девять судов.