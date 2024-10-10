Фото В четверг вечером в Латвии можно было увидеть впечатляющее северное сияние

Когда эти частицы достигают Земли, магнитное поле нашей планеты направляет их к полярным регионам. Это означает, что в Северном полушарии это явление обычно видно только за Полярным кругом. Однако в последние годы северное сияние можно наблюдать и в местах, находящихся дальше от Полярного круга.