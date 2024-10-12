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Фото Яунпилсский замок возрождается после прошлогоднего шторма

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Фото: Tukuma novada pašvaldība

За год в Яунпилсском замке, одном из самых выдающихся памятников культуры Тукумского края и Латвии, прошли большие реставрационные работы, которые были необходимы и начались сразу после повреждений, нанесенных ураганом 7 августа 2023 года. Власти края сообщают, что работы были успешно завершены в сентябре этого года. Замок полностью подготовлен, безопасен и доступен для посетителей, сообщили TVNET в муниципалитете Тукумского края.


Ураган, обрушившийся на Яунпилс и близлежащие районы, нанес серьезный ущерб историческому замковому комплексу Яунпилса.

Сильный ветер и крупный град вместе с дождями серьезно повредили крышу, элементы фасада и старинные конструкции башни замка, а также выбили большую часть окон в южном крыле замка и повредили их рамы. 

Объем работ был значительным и оказался намного больше, чем планировалось изначально, но строителям удалось сохранить историческую аутентичность замка, обеспечив при этом его устойчивость в будущем.

В рамках реставрационных работ была существенно улучшена инфраструктура замка:

  • Отреставрирована крыши - заменены поврежденные конструкции крыши, проведена антисептическая обработка существующих конструкций крыши, обеспечивающая качественную защиту от непогоды и сохраняющая исторический облик замка. Была заменена черепица по всей плоскости крыши, восстановлены ветрозащита, карнизы и птичий барьер, включая замену выветрившейся кладки на дымовых труб и ремонт лепнины дымовых труб для предотвращения дальнейшего разрушения от влаги;
  • Реставрация башни замка;
  • Замена окон - восстановлены существующие окна, поврежденные во время урагана, оконные створки демонтированы, заменены и покрашены, окна остеклены новыми стеклами;
  • Ремонт фасада - части фасада, поврежденные во время урагана, были тщательно восстановлены с использованием материалов и технологий, чтобы максимально сохранить исторический характер замка;
  • Реновация внутренних помещений - из-за повреждений, нанесенных ураганом, некоторые помещения были отремонтированы и адаптированы к современным требованиям, сохранив свои аутентичные черты.

Самоуправление гордится проделанной работой и выражает благодарность всем, кто участвовал в процессе восстановления - строителям, представителям общественности, жителям Яунпилса и Тукумского края, а также всем благотворителям, поддержавшим реставрационные работы замка.

Галерея: Отреставрированный замок

Восстановленный Яунпилсский замок после завершения работ продолжает оставаться важным культурным центром, привлекая не только местных жителей, но и туристов со всей Латвии и из-за границы. Он служит местом проведения различных культурных мероприятий и туристических экскурсий. Все желающие могут посетить Яунпилсский замок, чтобы оценить его красоту и восстановленную историческую среду.

Строительные работы выполнила строительная компания Pretpils, общая стоимость работ составила 1 248 848,79 евро.

Из этой суммы 450 421,20 евро было покрыто в качестве страхового возмещения, полученного за ущерб, причиненный ураганом. 20 февраля этого года Кабинет министров выделил 310 161 евро.

В ходе благотворительного концерта "С музыкой против бури", организованного замком, было пожертвовано 26 483,38 евро, которые были использованы на предотвращение последствий урагана.

Оставшееся финансирование в размере 461 783,21 евро предоставил муниципалитет Тукумского края из бюджетных средств.

Помимо договора на строительство, муниципалитет также заключил с SIA CPB договор за надзором за строительством на сумму 10 648 евро, что обеспечило качество выполнения работ и соблюдение строительных норм. Автонадзор осуществляла SIA Jaunpils projekti, сумма договора 7027,68 евро.

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