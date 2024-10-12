Фото Яунпилсский замок возрождается после прошлогоднего шторма

Самоуправление гордится проделанной работой и выражает благодарность всем, кто участвовал в процессе восстановления - строителям, представителям общественности, жителям Яунпилса и Тукумского края, а также всем благотворителям, поддержавшим реставрационные работы замка.

Галерея: Отреставрированный замок

Восстановленный Яунпилсский замок после завершения работ продолжает оставаться важным культурным центром, привлекая не только местных жителей, но и туристов со всей Латвии и из-за границы. Он служит местом проведения различных культурных мероприятий и туристических экскурсий. Все желающие могут посетить Яунпилсский замок, чтобы оценить его красоту и восстановленную историческую среду.

Строительные работы выполнила строительная компания Pretpils, общая стоимость работ составила 1 248 848,79 евро.

Из этой суммы 450 421,20 евро было покрыто в качестве страхового возмещения, полученного за ущерб, причиненный ураганом. 20 февраля этого года Кабинет министров выделил 310 161 евро.

В ходе благотворительного концерта "С музыкой против бури", организованного замком, было пожертвовано 26 483,38 евро, которые были использованы на предотвращение последствий урагана.

Оставшееся финансирование в размере 461 783,21 евро предоставил муниципалитет Тукумского края из бюджетных средств.

Помимо договора на строительство, муниципалитет также заключил с SIA CPB договор за надзором за строительством на сумму 10 648 евро, что обеспечило качество выполнения работ и соблюдение строительных норм. Автонадзор осуществляла SIA Jaunpils projekti, сумма договора 7027,68 евро.

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