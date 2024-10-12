За год в Яунпилсском замке, одном из самых выдающихся памятников культуры Тукумского края и Латвии, прошли большие реставрационные работы, которые были необходимы и начались сразу после повреждений, нанесенных ураганом 7 августа 2023 года. Власти края сообщают, что работы были успешно завершены в сентябре этого года. Замок полностью подготовлен, безопасен и доступен для посетителей, сообщили TVNET в муниципалитете Тукумского края.
Фото ⟩ Яунпилсский замок возрождается после прошлогоднего шторма
Ураган, обрушившийся на Яунпилс и близлежащие районы, нанес серьезный ущерб историческому замковому комплексу Яунпилса.
Сильный ветер и крупный град вместе с дождями серьезно повредили крышу, элементы фасада и старинные конструкции башни замка, а также выбили большую часть окон в южном крыле замка и повредили их рамы.
Объем работ был значительным и оказался намного больше, чем планировалось изначально, но строителям удалось сохранить историческую аутентичность замка, обеспечив при этом его устойчивость в будущем.
В рамках реставрационных работ была существенно улучшена инфраструктура замка:
- Отреставрирована крыши - заменены поврежденные конструкции крыши, проведена антисептическая обработка существующих конструкций крыши, обеспечивающая качественную защиту от непогоды и сохраняющая исторический облик замка. Была заменена черепица по всей плоскости крыши, восстановлены ветрозащита, карнизы и птичий барьер, включая замену выветрившейся кладки на дымовых труб и ремонт лепнины дымовых труб для предотвращения дальнейшего разрушения от влаги;
- Реставрация башни замка;
- Замена окон - восстановлены существующие окна, поврежденные во время урагана, оконные створки демонтированы, заменены и покрашены, окна остеклены новыми стеклами;
- Ремонт фасада - части фасада, поврежденные во время урагана, были тщательно восстановлены с использованием материалов и технологий, чтобы максимально сохранить исторический характер замка;
- Реновация внутренних помещений - из-за повреждений, нанесенных ураганом, некоторые помещения были отремонтированы и адаптированы к современным требованиям, сохранив свои аутентичные черты.
Самоуправление гордится проделанной работой и выражает благодарность всем, кто участвовал в процессе восстановления - строителям, представителям общественности, жителям Яунпилса и Тукумского края, а также всем благотворителям, поддержавшим реставрационные работы замка.
Галерея: Отреставрированный замок
Восстановленный Яунпилсский замок после завершения работ продолжает оставаться важным культурным центром, привлекая не только местных жителей, но и туристов со всей Латвии и из-за границы. Он служит местом проведения различных культурных мероприятий и туристических экскурсий. Все желающие могут посетить Яунпилсский замок, чтобы оценить его красоту и восстановленную историческую среду.
Строительные работы выполнила строительная компания Pretpils, общая стоимость работ составила 1 248 848,79 евро.
Из этой суммы 450 421,20 евро было покрыто в качестве страхового возмещения, полученного за ущерб, причиненный ураганом. 20 февраля этого года Кабинет министров выделил 310 161 евро.
В ходе благотворительного концерта "С музыкой против бури", организованного замком, было пожертвовано 26 483,38 евро, которые были использованы на предотвращение последствий урагана.
Оставшееся финансирование в размере 461 783,21 евро предоставил муниципалитет Тукумского края из бюджетных средств.
Помимо договора на строительство, муниципалитет также заключил с SIA CPB договор за надзором за строительством на сумму 10 648 евро, что обеспечило качество выполнения работ и соблюдение строительных норм. Автонадзор осуществляла SIA Jaunpils projekti, сумма договора 7027,68 евро.
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