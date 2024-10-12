Видео Передача объясняет, почему арендатор узнал о долге в тысячи евро только спустя несколько лет

Валентина выросла в детском доме, и когда молодая женщина в 2005 году достигла совершеннолетия, Лиепайское самоуправление сдало ей квартиру. Валентина через время решила переехать в Англию, и перед отъездом она отдала ключи от квартиры своей бывшей воспитательнице Санте из детского дома, которая сказала, что все будет улажено.

Родители мужа Валентины жили в Латвии, и вскоре на адрес родителей мужа поступило сообщение о том, что у нее есть долг по квартире. Женщина оплатила долг. Похожая ситуация повторилась, а еще через время Валентина получила сообщение от судебного пристава о долге за квартиру.

В ответственном за квартиру учреждении рассказывают, что до конца 2008 года Валентина провела все платежи, а проблемы начались с 2009 года, когда Валентина посчитала, что от квартиры отказалась, а в официальных бумагах управляющего числилось, что квартирантка еще живет в доме на ул. Спидолас.

Валентина подозревает, что после того, как она уехала из квартиры, кто-то в дальнейшим договорах аренды подделывал ее подпись и накопил от ее имени солидные долги по коммунальным услугам.

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