Бывшая квартирантка муниципальной квартиры Лиепаи по имени Валентина сейчас живет в Англии, а недавно узнала, что у нее образовался масштабный долг за принадлежащую местной власти квартиру, из которой она уехала в 2008 году, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
Видео ⟩ Передача объясняет, почему арендатор узнал о долге в тысячи евро только спустя несколько лет
Валентина выросла в детском доме, и когда молодая женщина в 2005 году достигла совершеннолетия, Лиепайское самоуправление сдало ей квартиру. Валентина через время решила переехать в Англию, и перед отъездом она отдала ключи от квартиры своей бывшей воспитательнице Санте из детского дома, которая сказала, что все будет улажено.
Родители мужа Валентины жили в Латвии, и вскоре на адрес родителей мужа поступило сообщение о том, что у нее есть долг по квартире. Женщина оплатила долг. Похожая ситуация повторилась, а еще через время Валентина получила сообщение от судебного пристава о долге за квартиру.
В ответственном за квартиру учреждении рассказывают, что до конца 2008 года Валентина провела все платежи, а проблемы начались с 2009 года, когда Валентина посчитала, что от квартиры отказалась, а в официальных бумагах управляющего числилось, что квартирантка еще живет в доме на ул. Спидолас.
Валентина подозревает, что после того, как она уехала из квартиры, кто-то в дальнейшим договорах аренды подделывал ее подпись и накопил от ее имени солидные долги по коммунальным услугам.
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