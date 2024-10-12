Видео СМИ: российские олигархи через посредников продолжают вести бизнес в Латвии

Так, в Юрмале бывшему депутату российской думы от "Единой России" Татьяне Кривенко и ее мужу Валерию Фокину, несмотря на неуплаченные долги, до сих пор принадлежит квартира.

Дом в Юрмале также есть у семьи бывшего пресс-секретаря председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой.

Издание, например, изучило, что "Газпром" по-прежнему получает прибыль в Латвии, среди миноритарных акционеров Rietumu banka есть представители России, производящие военные корабли и другие военные заказы, а также то, что в латвийской фирме Fiber Optical Solution есть акционер, связанный с предприятиями по производству оружия

В правительстве Латвии, в свою очередь, признают, что ситуация постоянно оценивается, но вмешательство в подозрительный бизнес больше относится к европейскому уровню, а не к национальным решениям.

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