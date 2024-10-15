Популярное у жителей озеро в Риге очистят от вредного фосфора

Для очистки озера министерство собираются сотрудничать со шведскими специалистами.

В Швеции уже 60 лет применяют технологию очистки ALUM. Ее суть в том, что фосфорные соединения в воде связываются с солями алюминия, которые образуют нерастворимый осадок и остаются на дне.

Специалисты говорят, что метод очень быстрый и уже через несколько дней вода становится прозрачнее.

Согласно анализам, вода в озере очень плохого качества, из-за этого рыбе не хватает кислорода и она массово гибнет.

В Министерстве климата и энергетики отметили, что плохое качество воды и обилие фосфора - это влияние человеческой деятельности.

Исторически жители микрорайона использовали озеро для стирки белья, земли рядом использовались для сельского хозяйства. В результате в озере скопились большие объемы фосфора, которые плохо влияют на биологическое разнообразие, озеро зарастает.

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