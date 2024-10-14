Латвия не сможет строить дороги за деньги ЕС. Приведет ли это к проблемам?

Лаздовскис пояснил, что в будущем еврофонды будут направляться исключительно на создание пешеходных и велосипедных дорожек, а также на меры по повышению безопасности. "На такие работы, к которым мы привыкли -перестраивать дороги с низкой несущей способностью, разрушенные дороги - вот на это европейское финансирование для нас, к сожалению, больше не будет доступно", - отметил он.

Снижение финансирования неизбежно отразится на долгосрочных планах развития дорожной сети. Несмотря на рост национального бюджета, отсутствие значительной доли евросредств не позволит реализовывать крупные проекты в прежнем объеме. "Финансирование со стороны ЕС было настолько значимым, что его потеря сейчас, к сожалению, не позволяет планировать существенные вещи по развитию", - подчеркнул Лаздовскис.

В ближайшие 5-6 лет Латвия сосредоточится на поддержании уже отремонтированных дорог. Особое внимание будет уделено трассам, нуждающимся в обновлении асфальтового покрытия. В качестве примера Лаздовскис привел дорогу Тинужи - Кокнесе, которая эксплуатируется уже 12 лет. "Через год-два нужно думать, как мы будем менять асфальт там. В противном случае у нас будет то же, что мы видим на улицах Риги. И эти ремонты потом и стоят дороже", - пояснил он.

Бюджет на содержание дорог составит около 140 миллионов евро в год, причём треть этих средств будет уходить на ремонт уже обновленных трасс. "...Фрезеровка слоя асфальта, укладка нового слоя. Это цикличность, которую нужно соблюдать, если мы хотим сохранить когда-то вложенные инвестиции", - добавил Лаздовскис.

Таким образом, в условиях новых бюджетных ограничений Латвия будет вынуждена отказаться от масштабных проектов по строительству новых дорог и сосредоточиться на поддержании существующей инфраструктуры.

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