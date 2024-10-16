История жизни Карла Эмиля Петтерсона похожа на что-то из сказки, а скорее, даже из мультфильма - на Рождество 1904 года его корабль потонул возле острова, населенного каннибалами. Моряк выжил и выбрался на берег, где его окружила толпа туземцев. В случае с мультфильмом следующий шаг ясен - пленника раздевают догола, привязывают к колу и жарят на костре. Однако реальность оказалась гораздо более абсурдной - островитяне сделали Петтерсона своим королем.

Карл Эмиль Петтерсон родился в октябре 1875 года в Швеции. Его отцом был Карл Вильгельм, а матерью - Йоханна Петтерсон, но о его юности известно немного, за исключением того, что отец ушел из семьи, когда Карл был еще очень мал. До 1882 года, когда Карлу исполнилось 17 лет, его воспитывала мать, а затем подросший парень решил начать самостоятельную жизнь и отправился в море. У него не было недостатка в мореходных талантах, поэтому он быстро стал востребованным моряком.

За несколько лет Карл пережил несколько корабельных происшествий, но благодаря опыту всегда выходил из них живым и невредимым. В 1888 году он начал работать в компании The German New Guinea Company со штаб-квартирой в Папуа - Новой Гвинее. Это означало, что ему часто приходилось совершать длительные поездки из Швеции в Папуа - Новую Гвинею и обратно.