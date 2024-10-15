В Минобороны начата служебная проверка в связи с созданием "милитаризованной скульптурной композиции"

Спрудс отмечает: "Это нецелесообразное использование финансирования. Ознакомившись с историей реализации и увеличения стоимости проекта, начавшегося в 2020 году, я поручил начать служебную проверку процесса принятия решений и целесообразности проекта. Финансирование сферы обороны накладывает большую ответственность. Экономически необоснованные финансовые траты недопустимы. Финансовые вложения должны быть ответственными, прозрачными и должны укреплять обороноспособность Латвии. Я дал задачу детально оценить процесс принятия решений и подать конкретные предложения по предотвращению таких ситуаций в будущем".

В ходе служебной проверки будет оценено, как принимались решения о реализации идеи проекта, суммах и процедурах строительных закупок, а также то, как выполнялся контроль.

Одновременно с началом служебной проверки министр обороны поручил структурным подразделениям отрасли внести предложения по недопущению повторения подобных ситуаций. Крайний срок служебной проверки – 31 октября.

Государственный центр военно-оборонных объектов и закупок в конце 2020 года получил просьбу объединенного штаба Национальных вооруженных сил включить в строительную программу оборонной сферы "милитаризованную скульптурную композицию". В свою очередь 14 февраля 2022 года был заключен договор и произведена оплата за разработку строительного проекта в размере 29 690 евро. Договор о строительстве на сумму 29 690 евро был заключен с предприятием R.A.J. 31 августа 2023 года. Сейчас строительство "милитаризированной скульптурной композиции" завершено и осуществляется сдача объекта в эксплуатацию.

Уже сообщалось, что в Кадаге, недалеко от военной базы Национальных вооруженных сил (НВС), этой осенью создается "милитаризованная скульптурная композиция" стоимостью примерно 183 000 евро - гусеничный бронетранспортер CVR(T), размещенный на бетонной платформе.

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