Портал 15min.lt со ссылкой на новое исследование "Редакции" рассказывает, с какими проблемами приходится сталкиваться курьерам самых известных платформ по доставке продуктов питания на дом - Wolt, Bolt Food и Lastmile. Несмотря на то, что платформы называют курьеров партнерами, в этом партнерстве возник ряд проблем: курьеры теряют социальные гарантии, не могут защитить свои права, а часть перевозчиков еды и даже людей работает нелегально и у них вообще нет права жить в Литве.

На всех платформах курьеры сталкиваются с еще одной проблемой - блокировкой аккаунтов. Все описанные в статье предприятия могут в одностороннем порядке блокировать любой аккаунт и таким образом уволить человека с работы. Иногда причины блокировки ясны и обоснованы, например, различные нарушения. Однако бывает и по другому. Например, курьер Виталий в один прекрасный день получил сообщение, что его аккаунт курьера блокирован.

"Взяли и заблокировали, почему - ничего не пояснили. Они вообще не углубляются. Указали на факт и все. Используют позицию власти и больше ничего не указывают", - говорит Виталий.

Таких историй в соцсетях много. Люди жалуются, что их заблокировали и не дают продолжать работать, а причин никто не называет...