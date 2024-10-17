"Техника не застрахована!" Международная компания требует 10 тысяч евро от бизнесмена из Видземе

Мартиньш, руководитель SIA Brīze M, этим летом решил арендовать у Ramirent экскаватор для работы, сообщает программа Bez Tabu.
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Крупногабаритная техника использовалась для восстановления рыбохода.
Работы в русле реки длились около трех недель, но в один из дней произошла авария, повредившая экскаватор.
"Экскаватор немного соскользнул со камня, стрела поднялась вверх, задела конструкцию моста", - рассказывает программе представитель подрядчика Мартиньш.
Владельцы экскаватора были немедленно проинформированы о происшествии.
Мартиньш с облегчением вздохнул, вспомнив об обязательной ежедневной доплате в размере 5% от арендной платы за страховку от последствий аварий. Арендодатели подробно описали эту услугу на своем сайте.
"С помощью страхованием рисков RAMI вы сократите свои расходы в случае повреждения арендованного оборудования. RAMI - это доступный и простой способ защитить себя от непредвиденных происшествий при работе с арендованным оборудованием. Ramirent предлагает вам дополнительную защиту, которая позволит вам сосредоточиться на работе и даст уверенность в том, что в маловероятном случае аварии ваши расходы будут сведены к минимально возможной сумме ущерба", - сказано на сайте компании Ramirent.
Мартиньш удостоверился, что это пустые слова и что страхование рисков Ramirent не окажет никакой поддержки в его случае. Если изначально ремонт экскаватора оценивался в 900 евро, а арендатор должен был оплатить только 10% самориска, то спустя более месяца предпринимателю сообщили, что ремонт обойдется более чем в 10 000 евро и должен быть полностью покрыт арендатором.
"Позже сумма была снижена до 5000 евро, а также я должен полностью оплатить ранее проведенный ремонт в размере 900 евро. Сами признались, что на технике вообще нет KASKO. Если бы я знал это, я бы никогда не взял напрокат эту машину. Оказывается, техника не застрахована! Обещают, что клиенты защищены, но в случае реального ущерба все расходы ложатся на плечи арендатора. Так за что взимаются 5%? Получается, что страхованием рисков RAMI - бессмысленная вещь", - возмущается Мартиньш.
Программа связалась с директором по аренде Ramirent, который отказался объяснить действия своей компании.
"Нужно прочитать, что предлагает арендодатель, посмотреть, нет ли там "белых пятен". Что делать с "белыми пятнами"? Если я частное лицо, мелкий предприниматель, мне нужно поговорить со своим страховщиком, чтобы он включил это в мой полис страхования третьих лиц на несколько дней, чтобы у меня было такое покрытие. Добавлю, что это не получится сделать двумя кликами в интернете, придется звонить и разговаривать", - сказал Янис Абашин, президент Латвийской ассоциации страховщиков.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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