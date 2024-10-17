"Техника не застрахована!" Международная компания требует 10 тысяч евро от бизнесмена из Видземе

"Позже сумма была снижена до 5000 евро, а также я должен полностью оплатить ранее проведенный ремонт в размере 900 евро. Сами признались, что на технике вообще нет KASKO. Если бы я знал это, я бы никогда не взял напрокат эту машину. Оказывается, техника не застрахована! Обещают, что клиенты защищены, но в случае реального ущерба все расходы ложатся на плечи арендатора. Так за что взимаются 5%? Получается, что страхованием рисков RAMI - бессмысленная вещь", - возмущается Мартиньш.

Программа связалась с директором по аренде Ramirent, который отказался объяснить действия своей компании.

"Нужно прочитать, что предлагает арендодатель, посмотреть, нет ли там "белых пятен". Что делать с "белыми пятнами"? Если я частное лицо, мелкий предприниматель, мне нужно поговорить со своим страховщиком, чтобы он включил это в мой полис страхования третьих лиц на несколько дней, чтобы у меня было такое покрытие. Добавлю, что это не получится сделать двумя кликами в интернете, придется звонить и разговаривать", - сказал Янис Абашин, президент Латвийской ассоциации страховщиков.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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