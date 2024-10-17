Жителям стран-членов ЕС было предложено оценить свою удовлетворенность жизнью по десятибалльной шкале.

Сделан вывод, что подавляющее большинство граждан ЕС удовлетворены своей жизнью - средний рейтинг среди стран-членов составляет 7,3 балла из 10.

Самые счастливые люди живут в Финляндии - средний рейтинг удовлетворенности жизнью там составляет 7,8 балла, но не сильно отстают от финнов и жители Бельгии, Румынии и Словении, удовлетворенность жизнью которых достигает 7,7 балла.

Болгария занимает последнее место с 5,9 балла, за ней следуют Греция и Латвия с 6,9 балла.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!