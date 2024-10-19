Китайское правительство одобрило 13 сентября план повышения пенсионного возраста: с 60 до 63 лет для мужчин, с 55 до 58 лет для женщин с офисными профессиями и с 50 до 55 лет для женщин с рабочими профессиями. Эти изменения, которые будут вводиться постепенно в течение 15 лет, призваны смягчить последствия как быстрого старения населения Китая, так и исчерпания пенсионного бюджета. Впрочем, после двадцати лет бездействия эта давно назревшая реформа не решает проблему, а лишь перекладывает на плечи будущих поколений задачу обезвреживания политической бомбы замедленного действия.

Один из самых низких в мире, возраст выхода на пенсию в Китае был установлен еще в 1955 году, когда медианный возраст в стране равнялся 21 году, и только 7% населения было старше 60-ти. Пенсионный возраст оставался неизменным даже после введения в 1980 году правила "один ребенок в семье". Правительство обещало позаботиться о пожилых, внушив населению обманчивое чувство спокойствия.

Уже четверть века я предупреждаю о надвигающемся кризисе старения в Китае. В 2004 году моя статья под заголовком "Кто может позволить себе заботу о пожилых в Китае?" вышла в журнале China Economic Weekly. Впрочем, несмотря на глубокие демографические сдвиги в стране, ее руководство отказывалось повышать пенсионный возраст.