Начался отопительный сезон: сколько будем платить за тепло

Самое дорогое отопление в поселке Стиклу Вентспилсского края, где тариф не изменился по сравнению с октябрем прошлого года.

В ноябре ожидается снижение на 5% до 168 евро/МВтч, что обусловлено снижением закупочных цен на гранулы.

После этого самый дорогой тариф будет в Ужаве - 176 евро/Мвтч, но и там в ноябре ожидается снижение на 4% до 170 евро/МВтч, что обусловлено снижением стоимости щепы.

Самая дешевая тепловая энергия в Стренчи и Ливаны, где за год было достигнуто снижение на 49% и 29% соответственно. Это одни из крупнейших снижений.

В настоящее время цены на энергоносители снизились, что отражается и в снижении цен на тепловую энергию. В среднем тарифы на тепловую энергию в Латвии (без господдержки) в первом полугодии 2024 года снизились на 38% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Однако исследование Банка Латвии показывает, что уровень цен на тепловую энергию все еще выше, чем до энергетического кризиса.

В первом полугодии 2024 года средние цены на тепловую энергию в Латвии составили 79 евро/МВтч (без PVN), что на 60% выше, чем в среднем за 2017-2019 годы.

В октябре тариф на тепловую энергию в Риге составляет 74 евро/МВтч. Если посмотреть на соседние страны, то тариф на теплоснабжение в Вильнюсе значительно ниже (58 евро/МВтч), а в Таллине - немного выше (76 евро/МВтч), чем в Риге.

Затраты на сырье составляют примерно 50-70% общих затрат производителей тепла, в зависимости от вида топлива, подсчитал Банк Латвии.

"В Латвии в централизованном теплоснабжении в основном используется природный газ или биомасса, и затраты на топливо составляют большую часть тарифа", - сказал главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

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