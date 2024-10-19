airBaltic назвала самые популярные направления из Риги в ноябре

Как сообщает агентство LETA, среди востребованных маршрутов airBaltic из Риги в ноябре также полеты на Тенерифе, в Барселону, Франкфурт и Осло.

Представители авиакомпании указывают, что выбор пассажиров свидетельствует о большом интересе путешествовать в пункты назначения, предлагающие возможности как отдыха, так и бизнес-путешествий.

Как уже сообщало агентство LETA, в прошлом году airBaltic перевезла 4,536 миллиона пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году, и выполнила 44 100 рейсов, что на 18,3% больше, чем годом ранее.

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