ВИДЕО Куда исчезли сотни единиц техники и мебели Latvijas dzelzceļš?

На вопрос журналистов программы NP, поступила ли информация уже после того, как мебель была передана, Плявниекс ответил: "Этот процесс уже был начат."

Руководство компании отрицает наличие каких-либо нарушений, однако признает, что в настоящее время проводится проверка. Проблему усугубляет тот факт, что техника и мебель оказались у организаций, имеющих связь с руководством LDz.

Фрейманис также сообщил, что председатель правления Latvijas dzelzceļš господин Гринбергс направил запрос в совет директоров с просьбой провести проверку на предмет возможных нарушений внутренних процедур.

Часть имущества была передана через благотворительную организацию Ziedot.lv. По словам представителя организации, список техники и мебели от LDz Cargo был разослан всем 800 благотворительным организациям, зарегистрированным в базе данных. В итоге около 70 организаций, включая Красный Крест, Общество самаритян и различные молодежные и старческие объединения, получили мебель. Среди получателей оказалась и охотничья ассоциация в окрестностях Елгавы, где, по слухам, состоят сотрудники Latvijas dzelzceļš. Кроме того, часть мебели оказалась в школе, где учатся родственники руководителей компании.

На вопрос, передавалась ли мебель Друвской средней школе, Плявниекс ответил: "Я помню, что несколько образовательных учреждений получили мебель, но точные детали сейчас не помню."