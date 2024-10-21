Концерн Latvijas dzelzceļš переживает тяжелые убытки, вынуждающие компанию сокращать штат. В этом году особенно пострадала дочерняя структура - LDz Cargo, которая была вынуждена уволить значительное число сотрудников, переехать в более скромные помещения и избавиться от сотен единиц мебели и техники. Эта оргтехника была передана на благотворительные нужды, однако, по данным программы TV3 Nekā personīga (NP), часть имущества попала в руки организаций, связанных с руководством компании и не соответствующих внутренним регламентам.
ВИДЕО ⟩ Куда исчезли сотни единиц техники и мебели Latvijas dzelzceļš?
На прошлой неделе Министерство сообщения уведомило правительство, что в этом году оборот Latvijas dzelzceļš составит 160 миллионов евро, однако убытки компании достигнут 76 миллионов евро. В частности, около 50 миллионов из этой суммы обусловлены снижением стоимости инфраструктуры, отраженной в финансовой отчетности. Еще более 20 миллионов компания планирует получить от государства в виде компенсации.
Риналдс Плявниекс, член правления Latvijas dzelzceļš, отметил, что ведется активная работа по анализу возможностей слияния дочерних компаний. По его словам, это решение требует согласования не только на уровне Latvijas dzelzceļš, но и с акционерами, правительством и другими заинтересованными сторонами.
Планируется объединить три дочерние компании - Ritošā sastāva serviss, LDz loģistika и LDz Cargo. В связи с этим произойдет переход с трехсменного режима работы на двухсменный, а сортировка и обслуживание вагонов в ночное время прекратятся - это стало возможным благодаря сокращению объемов грузоперевозок. Крупнейшей из дочерних компаний является LDz Cargo, чей оборот в прошлом году составлял 134 миллиона евро, однако в этом году доходы упали на 30%.
Раймондс Фрейманис, член правления LDz Cargo, заявил, что цель компании - сократить расходы на 6 миллионов евро.
С начала года LDz Cargo уволила около четверти своих сотрудников. Летом компания переехала из просторных офисов в более компактные помещения. Освободившиеся мебель и техника, включая кресла, столы, кофемашины и холодильники, были переданы на благотворительность.
Ранее каждому сотруднику выделялся отдельный кабинет, хотя с начала пандемии многие работают удаленно. Арендная плата LDz Cargo за старые помещения составляла 20 тысяч евро в месяц, и контракт завершился 1 сентября.
Мебель и техника, которые остались после переезда, было решено передать на благотворительность. Однако, согласно внутренним правилам Latvijas dzelzceļš, подобные пожертвования требуют согласования с материнской компанией, чего сделано не было. Более того, этот вопрос не был утвержден и советом LDz Cargo. Решение о передаче имущества было принято правлением уже после вывоза мебели, и только затем было уведомлено руководство. Член правления Ольга Бондаре, участвовавшая в обсуждении вопроса о передаче мебели, покинула компанию на прошлой неделе. Ее место занял Раймондс Фрейманис, ранее входивший в совет директоров.
Фрейманис отметил: "С точки зрения управления расходами, действия правления были оправданы."
Риналдс Плявниекс добавил в разговоре с NP, что Latvijas dzelzceļš была уведомлена о передаче мебели, хотя и с небольшой задержкой. Он подчеркнул, что с экономической точки зрения это не имеет значения.
На вопрос журналистов программы NP, поступила ли информация уже после того, как мебель была передана, Плявниекс ответил: "Этот процесс уже был начат."
Руководство компании отрицает наличие каких-либо нарушений, однако признает, что в настоящее время проводится проверка. Проблему усугубляет тот факт, что техника и мебель оказались у организаций, имеющих связь с руководством LDz.
Фрейманис также сообщил, что председатель правления Latvijas dzelzceļš господин Гринбергс направил запрос в совет директоров с просьбой провести проверку на предмет возможных нарушений внутренних процедур.
Часть имущества была передана через благотворительную организацию Ziedot.lv. По словам представителя организации, список техники и мебели от LDz Cargo был разослан всем 800 благотворительным организациям, зарегистрированным в базе данных. В итоге около 70 организаций, включая Красный Крест, Общество самаритян и различные молодежные и старческие объединения, получили мебель. Среди получателей оказалась и охотничья ассоциация в окрестностях Елгавы, где, по слухам, состоят сотрудники Latvijas dzelzceļš. Кроме того, часть мебели оказалась в школе, где учатся родственники руководителей компании.
На вопрос, передавалась ли мебель Друвской средней школе, Плявниекс ответил: "Я помню, что несколько образовательных учреждений получили мебель, но точные детали сейчас не помню."
Ziedot.lv выразила беспокойство по поводу того, что негативная огласка пожертвований может отпугнуть другие компании от передачи своих ненужных вещей на благотворительные цели. В то же время Latvijas dzelzceļš озабочена тем, что некоторые из получателей не соответствуют внутренним правилам, касающимся благотворительной помощи. Охотничьи клубы, культурные организации и образовательные учреждения, не связанные с деятельностью железной дороги, не входят в перечень разрешенных сфер.
Илзе Ошане, представитель Ziedot.lv, прокомментировала:
"Часто сотрудники благотворительных организаций работают и в других учреждениях, таких как школы или социальные службы. В случае с Друвской средней школой контактным лицом оказалась руководитель проектов из благотворительной организации Oāze в Салдусе, которая также работает в этой школе. Такая же ситуация с культурным центром Нереты и охотничьим клубом Upmalas mantinieki."
Передача имущества состоялась в два этапа. Первоначальная стоимость переданной мебели составляла 66 тысяч евро, но вторая партия оценена не была. Весь переданный инвентарь был оценен в 12 тысяч евро, так как большая часть мебели потеряла свою первоначальную стоимость.
Ошане рассказала, что Latvijas dzelzceļš попросила их как можно быстрее организовать вывоз имущества, поскольку необходимо было срочно освободить помещения. "Я отправила предложения организациям в четверг, а уже в понедельник они должны были забрать вещи," - добавила она.
Журналисты программы NP задали вопрос, почему компания, столкнувшаяся с такими серьезными сокращениями, не смогла корректно оформить передачу имущества. Плявниекс заявил, что юридически все было сделано правильно.
Сотрудники LDz Cargo рассматривали возможность проведения аукциона для продажи лишнего имущества, но не успели его организовать. В то же время Latvijas dzelzceļš, владеющая помещениями, не позволила оставить там любую мебель, даже встроенные предметы.
Видео: Сюжет Nekā personīga
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