В мае 1999 года 29-летняя врач-рентгенолог из Швеции провалилась под лёд в ходе лыжной прогулки. В ледяной воде она провела 80 минут, а когда ее наконец спасли, у нее пропал пульс, а температура тела упала до 13 градусов по Цельсию. Однако чудом она выжила.

Хотя все это звучит как сцена из научной фантастики или рассказ о супергерое, это не так. 20 мая 1999 года 29-летняя шведка Анна Богенхольм вместе с двумя своими коллегами каталась на лыжах в горах недалеко от норвежского города Нарвик. Подойдя к крутому склону, по которому она уже много раз проходила на лыжах, она потеряла равновесие и контроль над лыжами и упала на лед, который покрывал небольшой ручей рядом с водопадом. Лед треснул, и она проскользнула под 20-сантиметровый ледяной покров, где текла ледяная вода.

Когда двое ее друзей нашли Анну, из снега и льда торчали только ее лыжи, не позволявшие ей соскользнуть ещё дальше под лед. Попытки вытащить Анну за ноги не увенчались успехом, поскольку ее одежда была полна воды. Пока они спешили за помощью, Анне пришлось нелегко подо льдом, но, к счастью, ей удалось найти достаточно большой "воздушный карман", чтобы она могла дышать. Ее одежда все больше и больше пропитывалась ледяной водой, температура тела падала, пока она не потеряла сознание.