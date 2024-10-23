Латвийский государственный радиотелецентр (LVRTC) готов финансово участвовать в выкупе акций Tet, принадлежащих шведской технологической компании Telia, сообщил руководитель LVRTC Гиртс Озолс на организованной агентством LETA дискуссии "Чего ожидать от изменений на рынке интернет-связи, связанных с возможной сменой владельцев Tet?".
Видео ⟩ Латвийский радиотелецентр готов принять финансовое участие в выкупе акций Tet
Озолс сказал, что LVRTC готов предложить значительную часть необходимого финансирования, а также "у компании есть свободные ресурсы, которые она с удовольствием инвестирует в сектор информационно-коммуникационных технологий".
На данный момент речь не идет о глубоко разработанных сценариях, но переговоры на стратегическом уровне ведутся, добавил Озолс.
В дискуссии принимают участие Озолс, председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Скайдрите Абрама, председатель правления Латвийской ассоциации информационно-коммуникационных технологий Андрис Мелнудрис и директор по инфраструктуре широкополосного доступа Bite Latvija Дмитрий Никитин.
Уже сообщалось, что 16 июля этого года правительство на закрытом заседании согласовало дальнейшие сценарии переговоров с телекоммуникационной компанией Tet и вторым акционером Latvijas mobilais telefons (LMT) - Telia.
На тот момент для Tet и LMT действует сложная схема управления, об изменении которой акционеры - Латвийское государство и Telia - до сих пор не могли договориться.
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