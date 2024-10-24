Видео Посетители обеспокоены состоянием медведей в мини-зоопарке в Латгале

Активистка по защите животных Наталья Высоцка заявила: "Им негде передвигаться, царит полная антисанитария. Остатки еды и фекалий выбрасывались вместе с мочой. Посетители ходили с зажатыми носами, потому что от них так плохо пахло".

Владелец мини-зоопарка Raptors Park Александр Калачов подчеркивает, что медведь - не самое чистоплотное животное.

Основываясь на жалобах посетителей, туда отправились специалисты Управления охраны природы.

Нарушений не зафиксировано, но указано, что молодым медведям в будущем потребуется вольер почти в десять раз большего размера.

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