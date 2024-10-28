Киногородок под Тукумсом приглашает отпраздновать Хэллоуин на фестивале Cinevilla Danger fest

C наступлением темноты, с 18.00 до 23.00 киногородок Cinevilla (15 км от Тукумса, Слампская волость) превратится в место встречи с ожившими кинолегендами и будет принимать взрослых и детей.

Начнется Cinevilla Danger fest со световых проекций и короткометражного фильма "Встреча легенд - миссия Амулет" в зале кинотеатра Cinevilla.

Фото: Publicitātes foto

Во время фильма будут даны подсказки, позволяющие раскрыть тайны киногорода на 27 станциях. Каждый час по всему городу будет звучать сирена, приглашающая всех желающих на главную площадь насладиться выступлением танцоров, актеров и лазерным шоу, созданным объединением Ronin Lasers.

Фото: Publicitātes foto

У каждого посетителя будет возможность погрузиться в тайны украшенного и освещенного города, время от времени пугаться, а также участвовать в миссии по разгадке истории "Амулета", выполняя различные задания и получая специальные призы и сюрпризы.

Фото: Publicitātes foto

Анете, одна из организаторов, рассказала, что в этом году мероприятие расширилось, охватило весь городок и превратилось в настоящий фестиваль и произведение искусства. Каждый может поучаствовать в арт-перформансе с актерами и музыкантами и сфотографироваться с легендами.



Фото: Publicitātes foto

Гостей ждут напитки, работает кафе. Подробная информация подробная информация здесь.

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