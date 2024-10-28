Volkswagen закроет по меньшей мере три завода в Германии и сократит десятки тысяч рабочих мест

При этом работа других заводов компании в Германии будет сокращена. Глава комитета Даниэла Кавалло отметила, что меры по реструктуризации затронут все заводы в Германии.

Также компания предлагает сократить заработную плату на 10%, хотя профсоюз IG Metall ранее требовал повышения зарплаты на 7%.

IG Metall резко раскритиковал запланированное Volkswagen закрытие заводов, заявив, что это - "как кинжал в сердце трудолюбивых сотрудников Volkswagen".

В целом у концерна есть десять производственных площадок в Германии, на которых работает около 120 тысяч человек.

В сентябре Volkswagen отменил соглашение с рабочими в Германии, которое блокирует принудительные увольнения до конца 2029 года. Это соглашение действовало с 1994 года. Теперь компания может сокращать рабочие места с середины 2025 года.

В начале сентября компания объявила, что ей необходимо провести значительную реструктуризацию, чтобы сохранить конкурентоспособность, и что она впервые за свою 87-летнюю историю в стране рассматривает возможность закрытия производственных мощностей.

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