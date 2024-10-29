Латвия вводит обязательные электронные счета и изменяет закон о НДС

Комиссия одобрила поправки

Комиссия также одобрила поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), которые упростят жизнь малому и среднему бизнесу (МСБ).

Согласно изменениям, компании МСБ смогут, при соблюдении определенных лимитов, не регистрироваться в реестре плательщиков НДС и не уплачивать налог. Это освобождение также будет действовать для латвийских компаний, торгующих в других странах ЕС, при условии, что их оборот не превысит 100 000 евро в год. Это решение призвано снизить административную нагрузку на МСБ, которые ведут деятельность за пределами Латвии.

Новый порядок вводит изменения и в расчет порога для регистрации в качестве плательщика НДС: теперь порог будет рассчитываться по итогам календарного года, а не последних 12 месяцев. В этот лимит также будут включены сделки с недвижимостью, финансовые и страховые услуги.

Если годовой оборот компании превысит 50 000 евро более чем на 10% (то есть 5000 евро), регистрация в качестве плательщика НДС станет обязательной на следующий год. Однако, если оборот превысит 55 000 евро, налог нужно будет уплачивать сразу с момента превышения лимита.

Эти изменения согласованы с директивами ЕС и должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

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