Комиссия Сейма по бюджету и налогам во вторник, 29 октября, утвердила поправки к Закону о бухгалтерском учете, которые сделают электронные счета (э-счета) обязательными для всех компаний с 1 января 2026 года. Поправки, разработанные Министерством финансов и одобренные правительством, уже в четверг, 31 октября, будут вынесены на финальное голосование в Сейме.
Латвия вводит обязательные электронные счета и изменяет закон о НДС
Согласно этим изменениям, все зарегистрированные в Латвии компании должны будут использовать электронные счета для выставления платежных документов за товары и услуги. Структурированные э-счета позволят значительно улучшить процессы учета и упростят государственные процедуры благодаря автоматизации.
При этом для компаний, работающих с государственными учреждениями, обязательный переход на э-счета запланирован на более ранний срок - с 1 января 2025 года. Этот шаг облегчит функционирование госструктур, а также упростит их взаимодействие с бизнесом.
Чтобы обеспечить четкое регулирование электронной системы расчетов, Кабинету министров поручено к 1 июля 2025 года разработать нормативную базу для э-счетов. В правила войдут все технические аспекты, включая каналы передачи, формат обмена данными и интеграцию с электронной системой госуслуг и э-адресом.
Электронные счета для компаний в сегменте B2B будут передаваться тремя способами: бесплатно через э-адрес, платно через сервис PEPPOL (для автоматизированной передачи данных) или же напрямую по договоренности между контрагентами - например, по e-mail или через специализированные интерфейсы.
Кроме того, предусмотрена возможность бесплатной отправки данных в Службу госдоходов (VID) - через э-адрес или систему электронных деклараций (EDS). Компании также смогут загружать данные вручную через портал EDS, чтобы упростить переход на новый формат.
Комиссия одобрила поправки
Комиссия также одобрила поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), которые упростят жизнь малому и среднему бизнесу (МСБ).
Согласно изменениям, компании МСБ смогут, при соблюдении определенных лимитов, не регистрироваться в реестре плательщиков НДС и не уплачивать налог. Это освобождение также будет действовать для латвийских компаний, торгующих в других странах ЕС, при условии, что их оборот не превысит 100 000 евро в год. Это решение призвано снизить административную нагрузку на МСБ, которые ведут деятельность за пределами Латвии.
Новый порядок вводит изменения и в расчет порога для регистрации в качестве плательщика НДС: теперь порог будет рассчитываться по итогам календарного года, а не последних 12 месяцев. В этот лимит также будут включены сделки с недвижимостью, финансовые и страховые услуги.
Если годовой оборот компании превысит 50 000 евро более чем на 10% (то есть 5000 евро), регистрация в качестве плательщика НДС станет обязательной на следующий год. Однако, если оборот превысит 55 000 евро, налог нужно будет уплачивать сразу с момента превышения лимита.
Эти изменения согласованы с директивами ЕС и должны вступить в силу с 1 января 2025 года.
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