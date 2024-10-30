Украинская певица Вера Брежнева в рамках сотрудничества с железнодорожной компанией "Укрзалізниця" на день стала проводницей поезда Киев - Жмеринка, передает УНИАН. В своих соцсетях артистка поделилась впечатлениями от работы и показала видео.
Видео ⟩ Вера Брежнева стала проводницей поезда. Но все не так просто
В своем Instagram звезда и бывшая участница группы "ВИА Гра" опубликовала видео, в котором показала, как прошел ее рабочий день в роли проводницы. Артистка заменила одного из проводников поезда и выполняла все его обязанности, включая встречу пассажиров и проверку билетов, а также предлагала пассажирам постельное белье и напитки.
Брежнева призналась, что давно мечтала попробовать себя в роли проводника. Так, по ее словам, ей удалось закрыть свой давний гештальт, т. к. в свое время она училась в Днепровском университете железнодорожного транспорта.
"Закрыла свой давний гештальт вместе с "Укрзализныцей". Когда я училась в Днепровском институте инфраструктуры и транспорта, друзья шутили, что из меня получится или проводница, или стрелочница. Стала певицей, институт не окончила, но любовь к железнодорожному транспорту осталась со мной навсегда. Поэтому я без раздумий согласилась на предложение выйти в рейс вместо одной из проводниц", - прокомментировала видео Брежнева.
Пассажиры поезда Киев - Жмеринка (город в Винницкой области Украины) были удивлены, увидев Брежневу около поезда, что также попало на видео. Они шутили, смеялись и фотографировались с певицей.
Акция с Брежневой была приурочена ко Дню железнодорожника 4 ноября. Вера также поздравила сотрудников отрасли с профессиональным праздником. "Хочу поздравить всех железнодорожников, пожелать легкой дороги и сказать, что наши железнодорожники лучшие", - подытожила Брежнева.
Видео: Вера Брежнева на фестивале Laima Rendezvous
При этом некоторые пользователи соцсетей высказались о ролике негативно и назвали Брежневу предательницей из-за ее продолжительной карьеры в РФ до начала полномасштабного вторжения в Украину. Артистка осудила действия Путина и российской армии, покинула РФ и сейчас живет в Европе, но периодически приезжает в Украину.
"Вы так уважаете железнодорожников, что вместо настоящих проводников, которые рискуют своей жизнью под обстрелами, показываете предательницу Брежневу", - писали некоторые пользователи соцсетей.
Однако большая часть комментаторов под видео либо шутили, либо одобряли акцию с участием певицы.
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