В Австралии умер самый большой из державшихся в неволе крокодил. Считается, что крокодилу длиной 5,48 метра было более 110 лет, сообщает CNN.
Умер самый большой из державшихся в неволе крокодилов
Здоровье крокодила Кассиуса, вес которого составляет более тонны, ухудшилось с 15 октября. Представители крокодильего заповедника говорят, что он был очень стар и, вероятно, прожил дольше, чем дикие крокодилы.
Крокодил жил в заповеднике с 1987 года, когда его привезли с Северной Территории Австралии, где крокодилы являются важной составляющией туристической индустрии региона.
Морской крокодил Кассиус стал обладателем рекорда Гиннесса как самый большой крокодил в неволе. Этот титул он получил после того, как на Филиппинах умер крокодил Лолонг, длина которого составляла 6,17 метра.
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