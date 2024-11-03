Умер самый большой из державшихся в неволе крокодилов

Здоровье крокодила Кассиуса, вес которого составляет более тонны, ухудшилось с 15 октября. Представители крокодильего заповедника говорят, что он был очень стар и, вероятно, прожил дольше, чем дикие крокодилы.

Крокодил жил в заповеднике с 1987 года, когда его привезли с Северной Территории Австралии, где крокодилы являются важной составляющией туристической индустрии региона.

Морской крокодил Кассиус стал обладателем рекорда Гиннесса как самый большой крокодил в неволе. Этот титул он получил после того, как на Филиппинах умер крокодил Лолонг, длина которого составляла 6,17 метра.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!