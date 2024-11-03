Из-за сильного ветра в Вентспилском и Лиепайском портах ограничено движение судов

Движение судов в Вентспилском порту ограничено с полудня пятницы, 1 ноября, так как в порту были зафиксированы порывы северо-западного ветра от 14 до 25 метров в секунду.

Как указала представитель правления Вентспилсского свободного порта Инга Иевиня, капитан порта Айнар Ауструмс, следя за прогнозами погоды, допускает, что движение судов можно будет восстановить в понедельник, 4 ноября, когда по прогнозам ветер ослабнет ниже 14 метров в секунду.

В свою очередь представитель управление Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге сообщила, что в Лиепае ветер сейчас порывами достигает 17,5 метра в секунду, в связи с чем движение судов частично ограничено. Она добавила, что Капитанская служба Лиепайского порта самые сильные порывы ветра фиксировала в понедельник, 1 ноября, когда скорость южного, юго-западного ветра составляла 23 метра в секунду.

В то же время паром оператора Stena Line о маршруту Травемюнде - Лиепая курсирует по графику.

Представитель Рижского свободного порта Лиене Озола сообщила, что движение судов в Рижском порту было возобновлено в субботу в 7 часов утра.

Она отметила, что у управления Рижского порта нет информации о каких-либо технических повреждениях инфраструктуры порта в результате бури в субботу, 2 ноября.

Кроме того, она подчеркнула, что центр управления движением судами постоянно мониторит ситуацию и примет решение об ограничении движения судов, если снова будет необходимость.

Как уже сообщалось, по прогнозам синоптиков, в Латвии в воскресенье ожидается сильный ветер, дождь, а местами и мокрый снег.

В воскресенье сохранится умеренно-сильный северо-западный, западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду, однако в прибрежных районах порывы могут достигать и 20-23 метров в секунду.

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