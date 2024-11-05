Самоуправлениям приходится выделять значительные суммы, чтобы обеспечить все необходимое для учебного процесса - от нескольких тысяч до сотен тысяч евро. Это часто приводит к тому, что учителя вынуждены делать копии учебных материалов или просить родителей их купить.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за увеличение государственной дотации, чтобы школы могли купить все необходимые учебные материалы. В ходе опросов 76% учителей заявили, что школам необходимо дополнительное финансирование для покупки учебных пособий.

В этом году государство выделило на эти цели 9,4 миллиона евро, из них 2,8 миллиона евро предназначено для цифровых учебных пособий. В 2025 году бюджет учебных пособий останется прежним - дополнительно выделено только 50 тысяч евро для перехода на преподавание на государственном языке.

"Это слишком мало, что негативно сказывается и на качестве обучения школьников, и на работе учителей", - заявляют авторы инициативы, призывая создать систему, когда учителя не будут вынуждены просить родителей покупать учебные пособия.

Они также приводят расчеты Латвийской конфедерации работодателей, согласно которым для покрытия расходов на приобретение учебных пособий необходимо дополнительно 14 миллиона евро в год.

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