В Риге начинается реконструкция Земитанского моста

Зона строительства будет поэтапно оборудована соответствующими дорожными знаками, горизонтальной дорожной разметкой и демаркационными элементами, поэтому в начальный период движение будет в часы пик регулироваться регулировщиками.

В настоящее время на Земитанском мосту открыто движение по двум полосам в каждом направлении - одна полоса для общественного транспорта, другая - для других транспортных средств. В обозначенной зоне планируется провести демонтажные и восстановительные работы. Изменения в движении будут действовать не менее полугода.

Рижское самоуправление уделяет особое внимание минимизации заторов и неудобств для участников дорожного движения, поэтому застройщику поручено ввести разумные ограничения движения и только в то время, когда на участке действительно ведутся строительные работы.

Ожидается, что реконструкция Земитанского моста займет около полутора лет с момента начала строительства.

Как сообщалось, летом Рижская дума приняла решение о займе 20,5 млн евро на реконструкцию Земитанского моста.

Общие расходы на перестройку моста составят до 24,2 миллиона евро. Из них 3,6 миллиона евро составит софинанирование самоуправление.

Продолжительность работ согласно договору составляет 18 месяцев.