12,5 миллионов евро - именно такую сумму планировалось инвестировать в строительство нового интернет-соединения вдоль главной автомагистрали Латвии. Министерство сообщения намеревалось сделать эту стратегически важную инфраструктуру полностью подконтрольной государству. Однако возражения компании TET, поддержанные на уровне правительства, и сорванные переговоры в Европе лишили Латвию шанса построить современную кабельную сеть. Об этом сообщает программа TV3 Nekā Personīga.
Ошибка или саботаж? Из-за возражений TET Латвия лишилась 12,5 миллионов на развитие 5G сети
Будущее без водителей уже наступило. В Сан-Франциско такси ездят по улицам без шоферов, крупнейшие производители грузовиков внедряют автономные системы, которые могут кардинально изменить логистический сектор. В прошлом месяце Tesla представила беспилотное такси Cybercab и автономный автобус Robovan.
Но одного современного транспорта недостаточно - для беспилотных машин нужно идеальный интернет-покрытие. Пробелы в сети могут стать опасными на дороге: чтобы машины могли "видеть" путь, взаимодействовать с серверами и другими автомобилями, им необходим стабильный интернет-сигнал.
В Латвии стратегически важным маршрутом является трасса Via Baltica, соединяющая Хельсинки и Варшаву. Ее протяженность - 1630 км, из которых 190 км проходят через Латвию.
Осенью 2020 года министр сообщения Талис Линкайтс подписал с коллегами из Эстонии и Литвы меморандум о сотрудничестве. Страны договорились о совместной работе над внедрением технологии 5G, чтобы создать возможности для автоматизированного движения на Via Baltica.
Министерство сообщения разработало проект и решило поручить работы государственной компании Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC). План предусматривал прокладку вдоль трассы нового оптоволоконного интернета. К сети можно было бы подключить существующие и строящиеся телекоммуникационные вышки. В проекте согласились участвовать ведущие мобильные операторы.
Гиртс Озолс, председатель правления LVRTC:
"Мобильные операторы редко оказываются за одним столом, особенно когда речь идет о совместном использовании сетей. Нам это удалось: мы договорились, разработали проект, подготовили всю документацию. Финансирование планировалось из "ковидного фонда" - полное покрытие, 100-процентный грант."
Для реализации проекта LVRTC мог получить 12,5 миллионов евро, чтобы обеспечить непрерывное 5G-покрытие на международной автомагистрали.
Однако из-за возражений компании TET сроки были упущены, деньги потеряны, и работы так и не начались.
Проект рассчитывали профинансировать из Европейского фонда восстановления, что позволило бы Латвии реализовать его без затрат из собственного бюджета. Летом 2022 года документы достигли рассмотрения в правительстве Кришьяниса Кариньша, но против проекта выступила частично государственная компания TET. В компании утверждали, что на части трассы Via Baltica уже проложены их оптоволоконные линии.
Улдис Татарчук, председатель правления TET:
"Мы возразили, поскольку 12,5 миллионов евро планировалось выделить нашему конкуренту без прозрачных критериев отбора. Нам не разъяснили, почему именно этот проект является наиболее выгодным для Латвии в долгосрочной перспективе."
Гиртс Озолс, председатель правления LVRTC:
"Нас попросили предоставить дополнительную информацию, и мы быстро ее передали. Однако на ее рассмотрение потребовалось 7–8 месяцев из-за графиков и требований Еврокомиссии. Проект нужно было завершить к концу года, и времени на реализацию попросту не осталось".
LVRTC утверждает, что сети TET на многих участках устарели и уже не соответствуют современным стандартам. В будущем линии планировалось использовать для квантовых экспериментов, которым необходима высокая пропускная способность данных. Однако глава TET с критикой не согласен.
Гиртс Озолс, председатель правления LVRTC:
"У нас тоже есть оптоволоконная сеть на отдельных участках трассы - 10, 25 километров, но с разрывами, как и у TET. Некоторые сегменты построены 10 лет назад, другие - 20 или даже 25 лет назад.
Нужно понимать, что срок службы оптоволокна составляет около 25 лет. Его необходимо прокладывать заново. Если просто заменить отдельные отрезки, этого недостаточно для сети 5G, качество передачи данных будет неудовлетворительным."
Улдис Татарчук, председатель правления TET:
"Мы начали массовое строительство оптоволоконной сети в 2017 году, но отдельные соединения и сети прокладывались еще в 90-х. Постепенно они обновляются, и качество связи мы поддерживаем на высоком уровне".
Гиртс Озолс, председатель правления LVRTC:
"Через 10 лет, когда автоматизированное вождение станет повседневностью, ситуация может быть такой же, как с Rail Baltica: доезжаешь до границы Латвии - и связь обрывается, снова включается только в Литве. Нет сплошного технологического покрытия".
Этот спор расколол Министерства сообщения и экономики. Министр сообщения Каспарс Бришкенс обвиняет TET в действиях, близких к антигосударственной политике, в то время как министр экономики Викторс Валайнис считает, что инициаторы проекта сами допустили ошибки.
Каспар Бришкенс, министр сообщения ("Прогрессивные"):
"К сожалению, проект сорвали аргументы о конкуренции, которые привели к его снятию с повестки. Это не оптимальная ситуация, если мы хотим создать в Латвии инфраструктуру, являющуюся частью критически важной сети. Здесь необходим единый подход, как у нас в случае с госэлектросвязью и облачными сервисами. Этот проект должен быть полностью под управлением государственной компании, чтобы инфраструктура была создана быстро и эффективно".
Виктор Валайнис, министр экономики (СЗК):
"Сегодня это государственная компания, завтра это может быть частная компания, и это не должно служить оправданием. Они должны справляться с вызовами. Если препятствия есть, парламент может предоставить эксклюзивные права, но инициатива должна исходить от Министерства сообщения".
Учет интернет-кабельных сетей в Латвии долгое время был недостаточно системным. Единого контролера не существует. Глава LVRTC признает, что картина только начинает проясняться. Но до сих пор неизвестно, где и какие сети проложены, кому они принадлежат и сколько им лет. Плана на развитие этой сферы с учетом интересов страны также не было. Часто бывает, что кабели разных компаний проложены по обе стороны одной дороги.
Министерство сообщения считает, что управление этой важнейшей инфраструктурой должно быть объединено. Сейчас оно раздроблено, и у каждого свое представление, как управлять объектом. Это также улучшит безопасность.
Каспарс Бришкенс, министр сообщения ("Прогрессивные"):
"Эта сеть - критически важная инфраструктура, и чем более консолидировано и эффективно мы ю управляем, тем лучше готовы к временам, когда ее роль станет ключевой в вопросах безопасности. Я считаю, что подобной систему должна управлять компания, полностью принадлежащая государству".
Недавно LVRTC объявил о готовности вложить собственные средства, чтобы выкупить долю акций TET у скандинавского акционера TELIA. Это позволило бы объединить ключевые интернет-кабельные системы под одной крышей и без дополнительного бюджетного финансирования.
Тем временем TET объявил, что планирует проложить оптоволоконную сеть вдоль трассы Via Baltica, получив частичное финансирование из Европейского фонда инфраструктуры. Однако покрытие хватит лишь на половину затрат.
Улдис Татарчук, председатель правления TET:
"Мы вместе с партнерами, под руководством Тартуского технического университета, выиграли конкурс на софинансирование от ЕС. В проекте участвуют TELIA, TELE2 и TET как основной партнер в Латвии. Реализация займёт три года, покрытие составит 50% от затрат, а общая стоимость будет ниже, чем в первоначальном проекте Министерства сообщения".
Гиртс Озолс, председатель правления LVRTC:
"Построив сеть и установив мобильных операторов, они начнут привлекать клиентов на всей трассе - от Балтэзерса до других населенных пунктов. Противодействие проекту позволило TET не только сохранить прибыль, но и саботировать проект, который бы получил 100% грант".
Как сообщает Nekā Personīga, средства, потерянные из-за провала проекта, были перераспределены на создание широкополосной сети "последней мили". Еще 11,5 миллионов евро было выделено на создание аналогичной 5G сети вдоль железнодорожной трассы Rail Baltica, но и эти средства перенаправлены на другие нужды, а проект 5G для железной дороги отложен.
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