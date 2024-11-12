Эпопея с Олимпийским центром: Рижское самоуправление нашло решение

Как пояснили депутатам, в договоре об аренде земли с SIA Olimpiskais sporta centrs уточняется цель сдачи в аренду земельного участка: он сдается в аренду для выполнения публичной функции по содержанию и обслуживанию национальной спортивной базы - Олимпийского спортивного центра.

Поправки необходимы для того, чтобы к спортивному центру можно было применить арендную плату за землю в размере 1,5% от кадастровой стоимости.

Как сообщалось, арендная плата за землю для спортивного центра Rimi до сих пор составляла 27 988 евро в год, а с 1 октября в связи с поправками к правилам аренды и застройки земли публичного лица она составляет 338 661 евро в год.

Рижское самоуправление на переговорах с Министерством финансов пыталось добиться поправок к соответствующим правилам Кабинета министров, которые позволили бы применять прежний порядок определения арендной платы. Однако такое предложение не было поддержано. В связи с этим решено изменить договор об аренде земли.

В свою очередь, депутат Сейма Олег Буров ("Честь служить Риге") предложил Олимпийскому комитету Латвии обратиться в самоуправление с инициативой о передаче земли в собственность государства.

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